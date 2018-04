"Joules the Fox" gewinnt den Song-Slam

+ © Schwager Die junge Sängerin "Joules the Fox" setzte sich beim Song-Slam im Kulturhaus durch. © Schwager

Lüdenscheid - Strahlende Siegerin des Song-Slams im Bistro K. des Kulturhauses ist die in Hannover lebende „Joules the Fox“. Sie setzte sich im dritten Song-Slam in einem Finale mit drei Teilnehmern durch.