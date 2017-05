Booster kommt mit Vorband

Lüdenscheid - Das Open-Air-Rockfestival „Booster“ steht und fällt mit dem Wetter. „Aber diesmal ist ja schon Mitte Juni“, hofft Sigrid Mauter, bei Mercedes Jürgens mitverantwortlich für den musikalischen Abend im Olpendahl, auf einen warmen Frühsommerabend.

Am Mittwoch, 14. Juni, dem Tag vor Fronleichnam, kommen die Musiker aus Mönchengladbach zum 22. Mal nach Lüdenscheid und treten auf der Bühne auf dem Betriebsgelände von Mercedes Jürgens auf. Und in diesem Jahr sind sie nicht allein. Den Veranstaltern ist es gelungen, die Lüdenscheider Eigenproduktion John-Porno-Band als Vorband zu verpflichten, die ohne Zweifel in der Bergstadt eine große Fan-Gemeinde hat.

Mit der Verpflichtung einer Vorband verschiebt sich in diesem Jahr der Beginn der Veranstaltung nach vorn. Die John-Porno-Band spielt bereits ab 18.30 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Einmal mehr hoffen die Veranstalter also auf bestes Wetter, damit tausende von Gästen mit der Band feiern und gleichzeitig etwas für den guten Zweck tun. Denn wie in jedem Jahr soll der Reinerlös in Zusammenarbeit mit der Stadt Lüdenscheid wieder an soziale Institutionen ausgeschüttet werden.

Seit einigen Jahren mit im Boot ist der Lüdenscheider Männerchor, der Würstchen, Brezeln und Frikadellen anbietet. Auch für andere Gaumenfreuden und Getränke ist auf dem Gelände gesorgt. Karten gibt es im Vorverkauf für fünf Euro im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten an der Schillerstraße, bei Lotto Stieborsky am Buckesfeld und bei Mercedes Jürgens Im Olpendahl 64. An der Abendkasse werden sieben Euro fällig.