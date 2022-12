Sie sind zurück auf der Bühne im MK

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Die John Porno-Band ist zurück auf der Bühne. Am Samstagabend spielen die Musiker im Stock. © Manthey

Drei Musiker, unglaubliche Spielfreude – und am Samstag, 10. Dezember, sogar zu viert: Die John-Porno-Band ist wieder da. Spielen werden die Musiker im Stock. Und sie kommen nicht allein.

Lüdenscheid –Momentan nutzen die Musiker den Stock als Proberaum, am Samstagabend werden sie dort vor Publikum spielen.

„Corona hat uns da etwas enger zusammenwachsen lassen, und so suchte die Band einen Proberaum, und wir hatten Platz. Aber irgendwie gehörten, da alle Bandmitglieder eh schon lange Zeit und viele Nächte im Stock verbracht haben, die John-Porno-Band und der Stock eh zusammen“, so Stock-Hausherr Oliver Straub. Und weiter: „Nun nutzen wir etwas Zeit, um abzuschalten. Wie geht das besser als mit einem Konzert?“

Nach der Auflösung im Oktober 2019 hat sich die John-Porno-Band wieder formiert. Am Samstag ab 20 Uhr gibt es dort das erste offizielle Konzert. Straub: „Dabei ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Sie sind nach wie vor laut, bunt und gut und covern sich wieder quer durch alle Musikrichtungen der letzten Jahrzehnte, mit Ambitionen, das vielseitige Repertoire ständig zu erweitern.“

Man kann sich freuen, dass diese Ausnahmeformation wieder zusammengefunden hat.

Wer die Musiker kennt, weiß, dass das Trio keine Top-40-Coverband ist, sondern eher dazu tendiert, eine wilde Mischung aus Hits, Hymnen, und Songs zu präsentieren. Das Zusammenspiel, der dreistimmige Gesang und die Ideen, die der Interpretation einiger Songs dienen, als Trio in der Besetzung Gitarre, Bass und Schlagzeug – das sind die etablierten Markenzeichen der Brüder Markus und Daniel Hartkopf sowie Ivo Rissone.

Am Samstag ist der Vierte dabei: Bernd Manthey kommt als Verstärkung dazu. Also darf man auf ein kräftiges „Gitarren-Brett“ gespannt sein!

Tickets Die John-Porno-Band spielt nach ihrer Auflösung im Jahr 2019 am Samstag, 10. Dezember, ab 20 Uhr erstmalig wieder vor Publikum im Stock an der Knapper Straße 50. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet inklusive Aftershow-Party 12 Euro.

Mit dabei sind auch wieder Gastmusiker, die die John-Porno-Band bei dem einen oder anderen Song musikalisch unterstützen. Mit Bernd Manthey an Bord dürfen sich die Gäste auf kräftigen Gitarren-Sound und gecoverte Stücke freuen. Die Proben, so Straub, „hören sich auf jeden Fall echt vielversprechend an. Man kann sich freuen, dass diese Ausnahmeformation wieder zusammengefunden hat.“