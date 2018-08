Traumstart  im Kulturhauspark

Die Band wurde schon im Vorfeld wie ein „heimlicher“ Top-Act gehandelt und von Veranstalter Oliver Straub, der wie gewohnt kurz und knapp die Gäste begrüßte, auch so vorgestellt. Die John-Porno-Band ist seit der ersten Stunde des Festivals mit dabei. Markus und Daniel Hartkopf sowie Ivo Rissone spielten sich einmal mehr quer durch die Rockgeschichte. Led Zeppelin, Beatles, Phil Collins, bekannte und weniger bekannte Titel. Und wie immer drückten die Musiker den Songs ihren eigenen Stempel auf.

Hunderte hatten sich aufgemacht, um den lauen August-Abend im Kulturhauspark zu genießen. Mit Decken und großen Badetüchern bevölkerten sie die Wiese im Schatten des Kulturhauses, am Getränkestand bildeten sich lange Schlangen.

+ Hunderte waren in den Park gekommen, um den lauen August-Abend zu genießen. © Rudewig

Während sich die einen die „volle Dröhnung“ vor der Bühne abholten, blieben die anderen eher im Hintergrund und schwatzten mit Freunden. Die „Pornos“ gaben alles, gönnten sich zur Halbzeit nur eine kurze Pause, und auch die Dezibelzahl hielt sich – wie gefordert – in Grenzen. An diesem und am nächsten Wochenende geben sich auf dem Gelände hinter dem LN-Medienhaus Stars die Klinke in die Hand. Heute beginnt das Kult-Park-Festival im Kulturhausgarten um 19 Uhr mit dem Duo Mannameer, das Rock, Country und Balladenfolk im musikalischen Gepäck hat. Anschließend spielt die Formation Fools Garden. Am Samstag singt an gleicher Stelle als Support Edy Edwards Rock und Hard Blues, anschließend entert die Gruppe Extrabreit die Bühne im Kulturhauspark. Der Eintritt kostet an der Abendkasse jeweils 25 Euro, es gibt noch Karten.