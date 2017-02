Bar Lönneberga feiert fünften Geburtstag

Lüdenscheid - Die Bar Lönneberga in der Oberstadt feierte am Wochenende ihren 5. Geburtstag.

Insbesondere Menschen, die die Live-Musik in jeder Form lieben, wissen die kleine, gemütliche Bar gegenüber der „Platten Bulette“ inzwischen zu schätzen. Die Betreiber des Lönneberga, Fabian Kärnbach und Steffen Schulte-Lippern, lassen sich seit der Eröffnung einiges einfallen, um ihren Gästen etwas zu bieten.

Bei einem leckeren Astra-Bier und Salzstangen – wie viel von dem Knabbergebäck die beiden Gastronomen in den letzten fünf Jahren für ihre Gäste bereitgestellt haben, wissen sie selbst nicht so genau – bieten die beiden immer wieder auch interessante Live-Acts an, nicht selten mit Musikern aus dem benachbarten Ausland und hin und wieder sogar aus Übersee.

Ferner geben die beiden regelmäßig den heimischen Musikern eine Chance, zum Beispiel in Form der „Open Stage“, einer an jedem zweiten Donnerstag im Monat stattfindenden Jam-Session, die vom Verein Kultstädte im Lönneberga veranstaltet wird.

Die Lüdenscheider Musikszene ohne das Lönneberga – inzwischen undenkbar! Was den Musikstil angeht, legen sich die beiden Gastronomen keinesfalls fest. Egal ob Rock, klassisches Singer-Songwriter-Handwerk oder elektronische Musik, alles hat im Lönneberga seinen Platz.

Auftakt am Freitag

Am Freitag, Samstag und Sonntag wurde nun das erste Jubiläum des kultigen Lokals gefeiert. Während an dem Wochenende unterschiedliche DJs für musikalische Unterhaltung sorgten, begrüßten Fabian Kärnbach und Steffen Schulte-Lippern am Freitag die Lokalmatadoren der John Porno Band.

Die Lüdenscheider Kult-Cover-Formation mit dem Schwerpunkt auf kernigem Rock der letzten 40 Jahre trat hier sozusagen in kleiner Besetzung an, denn neben Markus Hartkopf (Gitarre/Gesang), Daniel Hartkopf (Schlagzeug/Gesang) und Ivo Rissone (Bass/Gesang), die am Freitag das zum Bersten gefüllte Lönneberga rockten, steht normalerweise noch Andreas Theil (Keyboards) auf der Bühne.

Das Hauptaugenmerk der Band lag an diesem Abend klar beim Blues-Rock, wobei selbst eher chillige Songs wie „Hotel California“ von den Eagles rau, groovig und schön schmutzig gespielt daherkamen. Ohnehin beschränkt sich die Band nicht auf bloßes Nachspielen, sondern drückt den Songs immer auch einen individuellen Fingerabdruck auf, so zum Beispiel beim krachenden „Little Sister“ von Queens of the Stone Age, das mit einem fetten Gitarren-Solo glänzte. Schön soulig kam dagegen die John-Porno-Fassung von John Mayers „Waiting On The World To Change“ daher.