Johanniter spenden Wasser: "Zuwarmi"-Aktion am Busbahnhof 

Das Johanniter-Team um Helferin Rebecca Hennig (2. von links) verteilte am Freitagnachmittag kostenlos Wasser am Busbahnhof Sauerfeld und gab Tipps zum Umgang mit der Hitze.

Lüdenscheid - „Was viele Menschen bei den heißen Temperaturen vergessen, ist ausreichend zu trinken“ sagt Rebecca Hennig von den Johannitern.

Sie und ihre Kollegen aus dem Regionalverband Lüdenscheid beteiligten sich am Freitagnachmittag an der bundesweiten „Zuwarmi“ Aktion der Johanniter.

Dabei verteilten sie kostenloses Trinkwasser an Passanten, Fahrgäste und Busfahrer am zentralen Omnibus-Bahnhof am Sauerfeld. Zusätzlich gaben die fleißigen Helfer auch individuelle Tipps zum Umgang mit Hitze.

Mindestens einen Liter mehr trinken

„Grundsätzlich sollte man drei bis vier Liter am Tag trinken, und bei diesen Temperaturen mindestens einen Liter mehr“ rät Hennig.

Dabei sei wichtig nicht alles auf einmal zu trinken, sondern es über den Tag zu verteilen. Etwa 300 Tetrapacks Wasser á 0,5 Liter verteilten die Johanniter am Busbahnhof.

Neben den freudigen Gesichtern der Beschenkten, zeigte sich bereits nach kurzer Zeit ein erster Erfolg, als ein Passant ein vorbeigehendes älteres Ehepaar fragte, ob sie auch schon Wasser getrunken hätten.