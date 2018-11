„Zum märkischen Hammer“ feiert gelungenen Logenball

Lüdenscheid - Es war eine Premiere: Zum ersten Mal trafen sich die Brüder der Johannisloge „Zum märkischen Hammer“ im großen Saal zu einem Logenball, dessen Name durchaus Programm war: Denn tatsächlich füllte sich die Tanzfläche ein ums andere Mal.

Der Ursprungsimpuls kam von zwei Paaren der Tanzschule S, die nach ihrem Auftritt Tanzpartner aus dem Saal auf die Tanzfläche baten. Susanne Stadtmüller griff sich Logenmeister Peter Thonemann für ein gemeinsames Tänzchen. Für die Live-Musik sorgten Mike Pretz (Gesang) und Martin Auth am E-Piano, die auch über den Auftritt der Tänzer hinaus als unermüdliche Unterhalter im Einsatz waren.

Zeitgenössische Popmusik in einer etwas verwandelten Gestalt bot David Fernandes, dessen Geige scherzhaft als „kaputt“ bezeichnet wurde. Denn elektrische Geigen kommen ohne den gesamten Korpus aus, weil ihre Klangerzeugung auf anderen Wegen laut wird. David Fernandes begleitete sich durch diverse Klangschleifen aus Zusatzgeräten selbst und erzeugte auf dieser Grundlage einen erstaunlich vollen Klang. Klassische Musik hingegen boten Veronika Müller (Violine) und Sophie Uebis (Viola) – zwei ehemalige Preisträgerinnen der Johannisloge.

Ganz andere Fingerfertigkeiten zeigte der Wunderverkäufer Timothy Thomson bei seinem „Magischen Entertainment“. Er ließ einen 20-Euro-Schein verschwinden und in einer Zitrone wieder auftauchen, verblüffte mit diversen Kartentricks und verwandelte ein rotes Tuch in ein Ei. Ausnahmsweise zeigte er seinem staunenden Publikum, wie der Trick funktioniert, um dann doch noch einen drauf zu legen: Denn das multifunktionale Holzei verwandelte sich plötzlich in ein Hühnerei. Diesmal blieb das Publikum ratlos zurück.

+ Der Lüdenscheider Magier Timothy Thomson verblüffte die Logenballgäste mit seinen Tricks. J © Thomas Krumm In einer zweiten Runde machte sich Timothy Thomson auf eine Reise an die feingedeckten Tische, die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr für die Aufnahme des mehrgängigen Menüs gebraucht wurden. Dort zeigte er seine verblüffenden Tricks jeweils in kleinem Kreis, was die Chance bot, ihm sehr genau auf die Finger zu schauen.

Kultur und die Gelegenheit zu weltanschaulichen Gesprächen an den Tischen – es war ein sehr gelungener Abend, den die Logenbrüder im Mercure mit ihren Frauen und Freunden feierten.