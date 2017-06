Lachsack und Lampenfieber

+ © Caballero Einer der drei Lachsackbewerber: „elabö“ © Caballero

Lüdenscheid - Sie stehen auf dem Festgelände und zeigen mehrmals am Tag ihre amüsante Kunstfertigkeit: Straßenkünstler sind am Sonntag, 9. Juli, auf dem Gelände des Johannes-Busch-Hauses an der Bodelschwinghstraße unterwegs, um den „Lüdenscheider Lachsack“ zu gewinnen.