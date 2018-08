Johannes-Busch-Haus: „Seeleneulen“ im Feriencamp

Die „Seeleneulen“ von Tom Rusdorf waren für die Teilnehmer eine echte Attraktion, vor allem, weil sie die kleinen und größeren Eulen hautnah erleben durften. „Es ist toll, mit was für einer Ruhe das hier passiert“, sagte Heike Sternemann, Bereichsleiterin Familienunterstützender Dienst des evangelischen Johanneswerks.

Denn vor Berührungen schreckten die zahmen Eulen nicht zurück. Im Gegenteil: Geduldig wechselten sie ihren Platz von Arm zu Arm, ließen sich von den Feriencamp-Teilnehmern und einigen Mitarbeitern herumtragen, und verteilten sogar selbst mit ihrem Flügel die ein oder andere Streicheleinheit an Bewohner des Johannes-Busch-Hauses.

Die Eulen werden nicht der einzige Besuch beim Feriencamp in dieser Woche bleiben: Die Polizei, Rettung und Feuerwehr werden da sein. „Es geht um ein Kennenlernen und auch darum, mögliche Hemmungen auf beiden Seiten abzubauen“, sagte Sternemann.

+ Ein eigenes Stück komponieren die Teilnehmer im Musikworkshop. Freitag wollen sie beim Abschlussfest auftreten. © Mester

Außerdem gestalten die Teilnehmer in den Workshops „LandArt“ und Musik, Kunst aus natürlichen Materialien und komponieren eigene Lieder. Sie dürfen sich zudem auf einen Ausflug in den Maxipark in Hamm freuen. Ihre Ergebnisse werden sie am Freitag beim Abschluss-Grill-Fest mit Angehörigen präsentieren.