Johanna Engmann eröffnet Friseursalon in Lüdenscheid

Am vergangenen Wochenende feierte Johanna Engmann die Neueröffnung ihres Friseursalons Wunderschön an der Staberger Straße.

Lüdenscheid - Im Salon „Wunderschön“ richten sich die Preise nach der Haarlänge der Kunden und nicht nach dem Geschlecht. Zudem bietet sie Produkte von „La Biosthetique“ sowie Kaffee und Tee in Bioqualität an. Neben dem klassischen Haarschnitt sind im Salon Wunderschön unter anderem Calligraphy Cut-Haarschnitte sowie Wimpern- und Augenbrauenstyling erhältlich. Darüber hinaus sollen in ihrem Salon wechselnde Arbeiten von regionalen Künstlern ausgestellt werden.