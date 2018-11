Der König kommt: Comedy-Star gastiert im Kulturhaus

Lüdenscheid - Johann König kommt mit seinem neuen Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ am Donnerstag 24. Januar, ab 19.30 Uhr wieder ins Kulturhaus. Karten für die Show sind ab sofort an der Theaterkasse zu haben.

Mit seinen vorherigen Programmen begeisterte der Comedy-Star das Publikum immer im ausverkauften Kulturhaus. Und auch bei seiner neuen Tour ist die Visite in Lüdenscheid fest eingeplant. Johann König steht mitten im Leben.

Er hat drei Kinder gezeugt, zwei Bäume gepflanzt und ein Haus gebaut. Die nächsten Aufgaben drängen sich also quasi auf: Er muss den Auszug der Kinder vorbereiten, die Bäume fällen und das Haus verputzen. Gleichzeitig steht er aber auch mitten neben dem Leben: Denn er ist oft in Gedanken oder in den Pilzen, bittet die Bäume um Ruhe und genießt eine lange Weile die eigenen und die Launen der Natur.

Im neuen Programm stellt er die drängenden Fragen der Gegenwart: Wenn die Kinder durch ihren immensen Fleisch-, Spielzeug- und Gummistiefel-Bedarf die Ressourcen des Planeten frühzeitig mit verballern, sind dann die Eltern raus aus der Verantwortung für ihre Zukunft? Welche Auswirkungen auf den weltweiten Aktienmarkt hätte es, wenn alle Menschen gleich wären und man die Begriffe Konsum und Moral tauscht? Welcher Tag ist heute?

„Das neue Bühnenstück des komödiantischen Cholerikers ist auch das bisher famoseste: Kühl in der Analyse, warm in der Poesie und heiß in der Darbietung", heißt es in der Einladung. Mit seiner unnachahmlichen Art und Weise begeistere der Comedian deutschlandweit seine Fans.