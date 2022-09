Zwei Tage Schützenfest: Die LSG hat einen neuen König

Von: Monika Salzmann

Der neue König Jörg Siegel und Rosemary Fernandes eröffneten beim Kommers den Tanz. © Salzmann, Jakob

Der neue Schützenkönig der Lüdenscheider Schützengesellschaft (LSG) heißt Jörg Siegel. In einem spannenden Wettkampf entschied der Lüdenscheider das Rennen um die Königswürde am Samstag für sich.

Lüdenscheid - Um 16.47 Uhr fiel mit dem 67. Schuss der Vogel von der Stange. Als Mitbewerber um die Königs- beziehungsweise Kaiserkrone machten Heiko Hohage, Dennis Schulte, Pia Heß und Ann-Katherin Heß den Wettstreit in der historischen Schützenhalle am Loh spannend. Zu seiner Königin erwählte Jörg Siegel, der 150. König der LSG nach der Rekonstitution des Vereins, seine Frau Rosemary Fernandes.

Bei den Jungschützen war zuvor Eileen Petroschka erfolgreich: Mit dem 95. Schuss stand um 15.04 Uhr fest, dass sie die neue Jungschützenkönigin der LSG für das Schützenjahr 2022/2023 ist. Zu ihrem Begleiter erwählte sie Kai Siegel. Beiden Wettbewerben ging eine feierliche Vogeltaufe voraus.

Auch Insignienschützen wurden geehrt

Die Insignienschützen zeichnete die LSG am Abend beim Kommers in der grün-weiß geschmückten Halle, in dessen Mittelpunkt nach dem würdevollen Einmarsch mit Vereinsfahnen und Standarten die Inthronisierung der neuen Regenten und der Große Zapfenstreich standen, aus. Bei den Jungschützen waren dies Sascha Heß (Krone), Tim Klüppelberg (Apfel) und Gina Siegel (Zepter). In der Schützenklasse durften sich Silberkönig Reinhard Isenberg (Krone), Udo Meyer (Apfel) und Jens Krämer (Zepter) über Auszeichnungen als erfolgreiche Insignienschützen freuen.



Bürgermeister lobt Beharrlichkeit der LSG

Neben dem Silberkönigspaar Reinhard und Claudia Isenberg sowie Goldkönigin Heide Hohage hieß Oberst Horst Buschinski als 1. Vorsitzender zahlreiche Ehrengäste persönlich beim Kommers willkommen. Nicht nehmen ließ es sich Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, den Schützen zu ihrem lang ersehnten Schützenfest zu gratulieren. Trotz Corona habe der Verein versucht, die Tradition aufrechtzuerhalten. „Der Verein lässt sich auch in schweren Zeiten nicht unterkriegen“, lobte er. Das „böse ABC“ – Autobahn, Brücke und Corona – schloss er aus den Feierlichkeiten aus.



Die Vorstellung der neuen Regenten und ihres Hofstaats sowie der erfolgreichen Insignienschützen übernahm André Schiffner als stellvertretender Vorsitzender der LSG. Als Hofstaat des neuen Königspaares stellte er der Festgesellschaft Ann-Katherin Heß und Pia Heß, Dennis Schulte und Susanne Krämer, Martin Kirsch und Regina Heß sowie Horst und Antje Buschinski vor. Das Umlegen/Aufsetzen von Königskette und Diadem als sichtbare Zeichen ihrer Würde geriet für die neuen Majestäten zum emotionalen Moment.

Besonderer Moment in der abgedunkelten Schützenhalle Loh

Zum Höhepunkt des Kommersabends entwickelte sich einmal mehr der Große Zapfenstreich, dem stimmungsvolle Serenaden – von den 58th Scottish Volunteers aus Iserlohn unter Leitung von Hendrik Ravenschlag auf Pipes und Drums angestimmt – vorausgingen. In der abgedunkelten Halle war kein Mucks zu hören, als die Iserlohner zu Ehren des Königspaares und besonderer Ereignisse die bekannten Ohrwürmer „Amazing Grace“ und „Highland Cathedral“ anstimmten – ein einzelner Musiker dabei effektvoll auf dem Balkon der Halle postiert.

Den Großen Zapfenstreich – von Fackelträgern begleitet – stimmten anschließend der Musikverein „Die Volmetaler“, der während der Feierlichkeiten immer wieder Kostproben seines Könnens gab, und der Spielmannszug der Hülscheider Schützen an.

Nach dem Königsempfang spielten Erkan Besirlioglu und Antonio Pintus zum Tanz auf. Bekannte Hits der vergangenen 50 Jahre hatten beide im Gepäck.



Am Sonntag muss der König passen

Wetterglück hatte die Schützengesellschaft am Festsonntag bei ihrem Festzug, der sich nach der Königsparade auf dem Rathausplatz Richtung Halle in Bewegung setzte. Allerdings ohne den neuen Regenten, der sich aus gesundheitlichen Gründen von Sohn Kai Siegel vertreten lassen musste.