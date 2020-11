Neues Leben im Sauerland-Center: Jobcenter zieht in Ex-Schrottimmobilie

Oft sprengen große Bauvorhaben den Zeit- und Kostenrahmen. Im Fall der Wiederbelebung des Sauerland-Centers ging es ausnahmsweise schneller als gedacht.

Bereits am 10. November haben die Mitarbeiter des Jobcenters mit dem Umzug vom Christine-Schnur-Weg in das Hochhaus am Sauerfeld begonnen. Das wurde am Dienstag überraschend bekannt.

Laut Mitteilung der Behörde soll der Umzug am Mittwoch abgeschlossen sein. Kunden erreichen das Jobcenter unter den bekannten Rufnummern. Unterlagen können übergangsweise sowohl am alten als auch am neuen Standort eingeworfen werden.