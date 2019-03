Nun also doch: Lüdenscheider Kita muss wegen Wasserschadens abgerissen werden

So dürfte die Kindertagesstätte Lenneteich in Zukunft nicht mehr aussehen. Ein gravierender Wasserschaden macht laut Bürgermeister Dieter Dzewas dort einen Komplett- oder Teilneubau nötig.

Lüdenscheid – Für die von einem Wasserschaden betroffene Kindertagesstätte Lenneteich reicht keine reine Sanierung. Sie muss abgerissen werden. Wie es für Kinder und Eltern jetzt weitergeht.

Nötig ist ein Komplett- oder zumindest Teilneubau. Diese Botschaft verkündete Bürgermeister Dieter Dzewas bei der Vogelberger Stadtteilkonferenz.

Das heißt gleichzeitig auch: Die ausgelagerte Kita muss noch eine ganze Weile an ihrem Ausweichstandort in der ehemaligen Friedensschule an der Freiherr-vom-Stein-Straße verbleiben. Ein genauer Zeitplan existiert laut Dzewas allerdings noch nicht.

Nach Wassserschaden: Ersatz-Domizil gefunden

Zur Erinnerung: Im Frühjahr 2018 war in der städtische Kindertagesstätte Lenneteich ein gravierender Wasserschaden entdeckt worden. So schlimm, dass eine Umquartierung unabdingbar war. Ein passendes Ersatz-Domizil fand sich in der alten Friedensschule.

Kita-Kinder müssen umziehen

Dort musste die Stadt indes zunächst in den Brandschutz und in neue Sanitäranlagen investieren. Seit Herbst nun sind Kinder und Erzieherinnen in der Übergangs-Bleibe – und fühlen sich in den hellen und großzügigen Räume offenkundig wohl.

Bei besagtem Neu- oder Teilneubau, so die Worte von Dzewas, müsse auch über die „künftige Dimensionierung der Kita“ nachgedacht werden: „Der Stadtteil Vogelberg wächst schließlich weiter.“ Soll heißen: Eine Aufstockung an Kita-Plätzen am Lenneteich ist denkbar.