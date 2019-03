Jetzt kommt "Gebhard"! DWD warnt wieder vor Sturmböen in Lüdenscheid und MK

Lüdenscheid - Auch wenn die Vorhersage etwas anderes angekündigt hatte, blieben starke Sturmböen in Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis am Mittwoch aus. Am Donnerstag zieht nun Sturmtief "Gebhard" über den MK. Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut.

Seit Samstag gab der Deutsche Wetterdienst täglich eine Warnung vor Sturmböen für Lüdenscheid und den Märkischen Kreis heraus. Nicht an jedem Tag wurde es so stürmisch wie angekündigt - wohl aber am Samstag und am Sonntag, als zwei Tiefdruckgebiete in schneller Folge über den Märkischen Kreis zogen und teilweise schwere Schäden verursachten. (Hier noch einmal zum Nachlesen:Sturmschäden in Lüdenscheid und MK)

Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am Sonntagabend an der Wetterstation in Lüdenscheid mit 116 km/h gemessen. Die aktuelle Warnung bezieht sich diesmal auf das Tiefdruckgebiet "Gebhard", das aus Westen stürmisches und niederschlagsreiches Wetter in den Märkischen Kreis bringt.

Ein ähnlich starkes Tiefdruckgebiet hatte am Mittwoch im Raum Aachen für einen Tornado gesorgt. Das spektakuläre Video gibt es hier.

Aufräumen nach dem #Tornado, der gestern durch den Ortskern von Roetgen bei Aachen zog. Die Feuerwehr befreit die Dächer von Trümmerteilen und Bäumen. pic.twitter.com/YtpkwatMmf — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) 14. März 2019

Im vergangenen Jahr hatte es auch im Märkischen Kreis einen Tornado gegeben.

Tornado im Märkischen Kreis

Für den heutigen Donnerstag hat der Deutsche Wetterdienst für Lüdenscheid und den Märkischen Kreis eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Der DWD weist auf mögliche Gefahren hin: So können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Autofahrer und Fußgänger sollen besonders auf herabfallende Gegenstände achten. Erneut wird vor dem Betreten der Wälder gewarnt.

+ Ein Sturm-Einsatz in Lüdenscheid am Sonntag. © Markus Klümper Die aktuelle amtliche Warnung gilt bis Donnerstagabend, 20 Uhr. Danach soll sich das Wetter beruhigen. Bis heute Abend aber wird vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung gewarnt. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) gerechnet werden.

Sollte es gewittern, können laut DWD auch schwere Sturmböen (80 bis 100 km/h, Bft 9 bis 10) nicht ausgeschlossen werden.