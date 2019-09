Jetzt doch: Feuerwehrchef soll mehr Geld bekommen

Lüdenscheid - Einmütiger Einsatz für den Feuerwehrchef: Alle Ratsfraktionen beantragen Höherbewertung der Stelle.

Nun also doch: In einem gemeinsamen Antrag wollen alle Ratsfraktionen erreichen, dass Feuerwehrchef Martin Walter mehr Geld bekommt. SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Linke Liste Lüdenscheid haben für die Ratssitzung am Montag einen gemeinsamen Antrag formuliert. Darin beantragen sie eine Ergänzung der Beschlussvorlage.

Denn in der werde die Höherbewertung nur auf die zukünftige Stelle angewandt. Man wolle aber auch noch A 14 für die künftig wegfallende Stelle. Also möge der Bürgermeister prüfen, ob der Stelleninhaber die Beförderungsvoraussetzungen erfülle. „Wird dies bejaht, ist der Stelleninhaber nach A 14 zu befördern.“