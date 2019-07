Jetzt ist es amtlich: Hitze-Rekord in Lüdenscheid geknackt

Hitzerekord in Lüdenscheid (Symbolbild).

Lüdenscheid - Jetzt ist es amtlich: Wie vielerorts fiel in der vergangenen Woche auch in Lüdenscheid der bisherige Temperatur-Rekord. Er datierte vom 23. Juli 1911. Die Temperatur betrug damals 37,4 Grad Celsius.

Die Aufzeichnungen an der Wetterstation weisen nun für Donnerstag, 25. Juli 2019, die Tageshöchsttemperatur von 37,6 Grad Celsius aus - das ist neuer Rekord. Minimal kühler war es am Mittwoch (35,7 Grad Celsius) und am Freitag (35,6 Grad Celsius).

Bereits um 14.20 Uhr wurden am Rekord-Tag schon 36,2 Grad Celsius gemessen, der Rekordwert wurde aber erst am späten Nachmittag erreicht. Bereits am frühen Morgen war es um 7.20 Uhr mit 23,3 Grad Celsius außergewöhnlich warm.

Der bis dahin gültige Rekord datierte vom 23. Juli 1911. Damals zeigte das Thermometer 37,4 Grad Celsius an. Am 8. August 2003 waren es 35,2 Grad Celsius, der bis dahin zweithöchste Wert in der Bergstadt.

Alle Wetter-Rekorde aus Lüdenscheid

Die Hitze forderte Tribut. In der Notaufnahme am Klinikum wurden vermehrt Patienten wegen Hitzefolgen eingeliefert.