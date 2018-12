Jetzt amtlich: Erdgas wird in Lüdenscheid ab Februar deutlich teurer

Lüdenscheid - Strom und Gas werden für tausende Kunden der Stadtwerke Lüdenscheid teurer. Nach Informationen unserer Zeitung ist zumindest beim Erdgas ein saftiger Aufschlag geplant.

Die Stadtwerke Lüdenscheid erhöhen zum 1. Februar die Preise für Strom und Gas. Das bestätigte ein Stadtwerke-Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung.Bereits im Oktober hatten wir über die Pläne berichtet.

Demnach habe der Verwaltungsrat den Preisanpassungen zugestimmt. Nähere Einzelheiten will das Unternehmen in der kommenden Woche vorstellen und die Kunden per Brief informieren.

Wie unsere Zeitung aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, werden die Preise für Strom um durchschnittlich 3 Prozent steigen.

Beim Gas fällt das Plus deutlicher aus. Hier geht es nach mehreren Preissenkungen in der Vergangenheit diesmal um 8 Prozent nach oben. Im Bundesdurchschnitt geht es sogar um 8,4 Prozent hoch, heißt es in einem Bericht.

Vor allem beim Gas schlagen die hohen Beschaffungspreise voll durch. So stieg der Gaspreis an der Börse im Jahresverlauf um rund 30 Prozent.