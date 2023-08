Jens Friebes Album unter den besten 500 im Rolling Stone

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Das Debüt-Album des gebürtigen Lüdenscheiders Jens Friebe zählt laut einer Fachjury zu den 500 besten Alben der Musikgeschichte. © Max Zerrahn

Das Musikmagazin „Rolling Stone“ hat eine Liste der 500 besten Musikalben veröffentlicht. Darunter ist auch eine Platte eines Lüdenscheider Musikers.

Lüdenscheid/Berlin – Seit 2003 stimmt das Musikmagazin „Rolling Stone“ in unregelmäßigen Abständen über die „Die 500 besten Alben aller Zeiten“ ab. Die Liste, die die einflussreichsten und wichtigsten Musikalben der Rock- und Pop-Geschichte aufführt, basiert jedes Mal auf den Einschätzungen einer großen Jury, die sich aus Künstlern, Kritikern und Fachleuten der Musikbranche zusammensetzt.

Nun hat die deutsche Redaktion des Rolling Stone eine eigene Liste der „Besten“ vorgelegt, die aktuell als Sonderausgabe des Heftes an den Kiosken ausliegt. Und unter den besten 500 Platten befindet sich diesmal auch ein Longplayer eines gebürtigen Lüdenscheiders. Der Musiker und Sänger Jens Friebe, der mittlerweile in Berlin lebt, ist mit seinem 2004 erschienenen Album „Vorher Nachher Bilder“ auf Platz 492 in der neuen Bestenliste vertreten. Gewählt wurde diesmal von einer Fachjury, die aus 135 Fachleuten bestand. Die resümierte über das Friebe-Album: „Jens Friebe läutete mit seinem Debüt die Post-Hamburger-Schule-Zeit ein.“ Als Songschreiber wird Jens Friebe für dieses Album attestiert, dass er „präzise beobachten, Emotionen sprachlich fassen, Melodien schreiben und klug sein konnte, ohne dabei grüblerisch rüberzukommen“.

Der 47-Jährige veröffentlichte zuletzt im Herbst 2022 das Album „Wir sind schön“ und kündigte danach auf seinen Social-Media-Kanälen an, dass er künftig weniger oft als Solokünstler in Erscheinung treten wolle, um sich anderen Projekten zu widmen.