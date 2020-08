Jennifer Thießies und Heike Siewert teilen sich eine Praxis

Jennifer Thießies (links) und Heike Siewert teilen sich die Räumlichkeiten an der Freiherr-vom-Stein-Straße.

Lüdenscheid - Der eigentliche Plan wurde wegen Corona über den Haufen geworfen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Worum es geht, erfahren Sie hier:

Eigentlich wollte sie schon im Februar ihre Fußpflege-Praxis eröffnen. Doch das machte Corona zunichte. Im Mai aber hat Jennifer Thießies dann ihr Vorhaben umgesetzt und bietet nun an der Freiherr-vom-Stein-Straße 30 ihre Dienste an. Der Behandlungsraum der Fachfrau befindet sich in der Physiotherapie-Praxis „ars movendi“ von Heike Siewert (rechts), die sich über die neue Mitnutzerin der Örtlichkeit freut.