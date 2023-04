Wird hier gerast? Baken auf Verkehrsinsel regelmäßig zerstört

Zumindest auf diesem Bild intakt: die Leitbaken auf der Verkehrsinsel im Mündungsbereich von Honseler Straße und Honseler Bruch. Anwohner klagen über die regelmäßige Beschädigung und Zerstörung der Metallschilder durch zu sportlichen Fahrstil. © Schmidt

Honsel: Baken auf Verkehrsinsel regelmäßig zerstört

Lüdenscheid – Manchmal ist es offensichtlich, wohin Steuergelder fließen. So etwa im Fall der kleinen Verkehrsinsel im Mündungsbereich von Honseler Straße und Honseler Bruch. Die halbmondförmige Erhebung trennt den dortigen Busstreifen von der regulären Fahrbahn und ist zur besseren Wahrnehmung mit mehreren rot-weißen Sicherheitsbaken aus Metall besetzt.

Das Problem dabei aus Sicht von Anliegern: Die dort geltende Vorfahrtsregel rechts vor links würden manche Autofahrer nicht recht verstehen beziehungsweise nicht beherzigen. Vollbremsungen zur Unfallvermeidung kämen mitunter vor. Häufig seien Fahrer auch allzu sportlich in der Kurve unterwegs. Die Folge: Besagte Baken würden regelmäßig um- und angefahren und dabei beschädigt oder ganz zerstört. Das hat etwa Anwohner Hans Werner Schäfer beobachtet. Seine Worte bei der Stadtteilkonferenz: „Das verschlingt doch Steuergelder. Kann man da nichts ändern?“

Lösung aus dem Stegreif kann auch Fachdienst nicht anbieten

Andreas Fritz, Leiter des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebs Lüdenscheid (STL), bestätigte auf LN-Anfrage die Eindrücke der Bürger: „Das stimmt. Unsere Mitarbeiter berichten, dass die Baken zwei bis drei Mal im Monat von Autos angefahren würden und danach dann oft unbrauchbar seien. Da sind dann jedes Mal 150 Euro weg.“

Angekommen ist der Fall inzwischen auch bei Christian Hayer, Leiter des städtischen Fachdiensts Verkehrsplanung und -lenkung. Eine Lösung aus dem Stegreif kann allerdings auch er nicht bieten: „Wir prüfen derzeit zusammen mit dem STL und der Polizei, wie es zu der Entwicklung dort kommen konnte und was wir tun können.“ Ein Gedanke ist dabei auch, die derzeitigen Metallbaken durch Baken aus Kunststoff zu ersetzen - die könnten womöglich günstiger und nach einem Crash vielleicht noch verwendbar sein. Ein anderes Ärgernis rund um die Verkehrsinsel nach Meinung von Anwohnern: die dort befindliche Bushaltestelle. Deplatziert und störend sei das Wartehäuschen an dieser Stelle. Erste Ansprechpartnerin in dieser Sache ist indes nicht die Stadt, sondern die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG). Konsequenz: Zur nächsten Honseler Stadtteilkonferenz soll ein MVG-Vertreter eingeladen werden.