Jedes Dreamteam einzigartig! Porträts von Menschen mit ihrem Mops - alle Fotos hier!  

Lüdenscheid - Es war schon immer etwas Besonderes, einen Mops zu besitzen. Das zeigte sich jetzt in Lüdenscheid. Oder um es mit Loriot zu sagen: „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos“.

Nach Schnee und Wettertristesse am Vortag ließ sich pünktlich zum lockeren, zwanglosen Treffen von Hunden und Haltern die Sonne blicken. Zu Gast beim ersten Mopstreffen auf der Anlage des Schäferhundevereins in Lüdenscheid-Othlinghausen.

„Ich wollte keinen Hund, ich wollte einen Mops“

Dass Loriots berühmter Satz „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos“ nicht aus der Luft gegriffen ist, konnte am Sonntag jeder Halter bestätigen.

+ Larissa Lo Vullo aus Kierspe mit ihrem „Mylo“. © Jakob Salzmann „Ich wollte keinen Hund, ich wollte einen Mops“, erzählte Neele Bardian, nach ihrer „Mops-Geschichte“ befragt. „Putzig, liebenswert, ein richtiger Hund zum Knuddeln“, findet sie ihren „Yoshi“. „Er ist gesellig, anhänglich, menschenbezogen – und total verfressen.“

„Ich wollte einen Hund, der mit ins Büro kann“

Am liebsten liegt „Yoshi“ mit Frauchen auf der Couch, wenn’s sein muss, geht er aber auch mit wandern. Hauptsache, er ist dabei. „Ein Mops will immer mit.“

Durch einen Arbeitskollegen wurde Claudia Gerstenberg aus Schmallenberg auf die Rasse aufmerksam. „Ich wollte einen Hund, der mit ins Büro kann“, erzählt sie. „Ole“, ihr Rüde, ist ein echter Nordfriese. „Lotti“, das Mädchen, stammt aus Leipzig.

"Ole denkt, dass er ein Rottweiler ist"

„Vom Charakter sind beide grundverschieden. Ole denkt, dass er ein Rottweiler ist und seine Mädels beschützen muss“, meinte die Schmallenbergerin schmunzelnd.

Im Büro sind die Hunde „das Highlight“ schlechthin. Ein echter Mops-Fan ist auch Laura Waitek aus Olpe. „Das sind einfach gute Seelen, gute, kleine Wesen. Ganz lieb, ganz lustig“, sagt sie. „Ich wollte schon immer einen Mops.“

„Ich wollte schon immer einen Mops“

Bis nach Trier fuhren Tobias Fleckner und Annkathrin Funke, um ihren „Duplo“, eine Französische Bulldogge, zu kaufen. „Das ist echt schön hier für die Hunde, ein Paradies“, meinten beide. „Wir haben auf die Nase geachtet, dass der Hund gut Luft bekommt.“

+ Die Tiere tobten auf der Wiese herum. © Jakob Salzmann Melanie Berger aus Hagen war mit ihrem „Bruno“ schon im Vorjahr dabei. „Er ist verspielt, er versteht sich mit allen und jedem.“ Erstmals schauten dagegen die Familie Klinger-Bucksch aus Iserlohn mit ihrem Mops-Chihuahua-Mischling „Felix“ und Larissa Lo Vullo aus Kierspe mit ihrem „Mylo“ beim Treffen vorbei.

"Möpse sind unwahrscheinlich liebenswert"

„Das ist eine Herzenssache. Möpse haben einen besonderen Charakter und sind unwahrscheinlich liebenswert“, meinte die junge Kiersperin. „Das hatte ich mir erhofft, einen richtigen Mops-Auflauf!“

Mehr als 30 Möpse machten am Sonntag das weitläufige Schäferhunde-Gelände „unsicher“. Die Bewirtung der Halter mit Heiß- und Kaltgetränken, Kuchen und einem herzhaften Imbiss übernahm der Schäferhunde-Verein.

Das nächste Treffen gibt es am 19. Mai

Das nächste Treffen findet am 19. Mai (13 bis 16 Uhr) statt. Danach treffen sich die Mopsliebhaber bis Oktober in der Regel am zweiten Sonntag im Monat.