Jecken feiern Weiberfastnacht in Lüdenscheid - alle Fotos

Von: Stefan Herholz

Weiberfastnacht in der Schützenhalle am Loh 2023 © Cédric Olivier Nougrigat

Ausgelassen feierte Lüdenscheid Weiberfastnacht - in der historischen Schützenhalle, aber nicht nur dort. Hier gibt es die Fotos.

Unter dem Motto „So wie früher“ wurde am Donnerstagabend im Foyer der Historischen Schützenhalle am Loh die „6. Altweiber Fastnacht“ gefeiert. Damit hat auch in Lüdenscheid nach Ende der Corona-Pandemie wieder die fünfte Jahreszeit begonnen.

Nicht nur am Loh haben die Jecken zum Auftakt geschunkelt und gebützt, sondern auch in Nannis Kirchhahn und im Gasthof Bräcker. Für Samstag lädt der Saitensprung zur Karnevalsparty, Kinder dürfen sich auf den Rosenmontag freuen. Dann gibt’s für sie Feiern im Stock, in der Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer sowie bei Frieda’s in der Altstadt.



