Erst die Feder, dann die Lüsterklemme

+ © Fabian Stuertz Jean-Philippe Kindler bewirbt sich um die Lüdenscheider Lüsterklemme. © Fabian Stuertz

Lüdenscheid – Im November 2016 lag ihm die Poetry-Slam-Welt im Kulturhaus zu Füßen. Mit Jean-Philippe Kindler war ein junger Slammer nach Lüdenscheid gekommen, der schon in der Vorrunde mit Einblicken in die Welt von Klara und Mick in einer Kellerdisco in der Düsseldorfer Altstadt absahnte und später die "Goldene Feder" mitnahm. Am 22. Februar 2020 gehört Kindler zu den fünf Bewerbern um die Lüsterklemme.