„Ich suche nach Rhythmen“

Lüdenscheid - Es tat gut, beim jüngsten Auftritt der WDR-Bigband einen kultivierten Amerikaner zu erleben, der nicht von Atomschlägen und Aufrüstung, Mauern, feindlichen Muslimen und feindlichen Richtern faselte. „Very Personal“ stand über den von Bob Mintzer für die Bigband komponierten und arrangierten Stücken, die in dieser Form zum ersten Mal öffentlich zu hören waren.

Eine „Uraufführung“ versprach Lucas Schmid, der Manager der Bigband, und kündigte den Saxofonisten als jemanden an, der „schon Jazzgeschichte geschrieben“ habe. Leider war das Konzert, zu dem der Verein „Kultstädte“ eingeladen hatte, im Gegensatz zu den Vorjahren relativ schwach besucht. Es erreichte über die Live-Übertragung ins Radio aber noch weitere Zuhörer.

Bevor er zum Chefdirigenten der Bigband berufen wurde, war Bob Mintzer schon einmal als Saxofonist mit in Lüdenscheid. Das Versprechen, „sehr persönlich“ zu werden, löste er jetzt nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch die Geschichten von zu Hause ein: „Meine Frau und ich leben im Bronson Canyon in Los Angeles“, verriet er und plauderte über Touristen, die die Entfernung zum Hollywood-Schild unterschätzen und bei der Rückkehr im Dunkeln verzweifelt ihr Auto suchen. Eine Jazzlegende als Helfer in der Not. Die Musik zu diesen Bildern trug den Titel „Canyon wins“.

Bob Mintzer gab keine politischen Statements ab, in denen Personen genannt worden wären. Aber er erzählte vom Rückzug in die noch intakte private Welt und vom atemberaubenden Wandel, der „die Dinge“ derzeit durcheinanderwirft. Musikalisch ergab ein vernünftiges Durcheinander hingegen ein wunderbares Stück, dessen schräger Rhythmus sich verhalten voranschleppte, während die verschiedenen Solisten ihre Instrumente ebenso unkonventionell bedienten. Rhythmisch atemberaubend war auch eine afro-kubanisch inspirierte Komposition, die Bob Mintzer einem Club in New York widmete. Da spätestens war klar, was Mintzer mit seinem Eingangsstatement gemeint hatte und auch mit einem Titel wie „Strange Times“ andeutete: „Ich suche nach Rhythmen.“ Der großartig aufspielende Schlagzeuger Hans Dekker und die Bigband setzten dieses Programm in beeindruckender Weise um.

Dass auch ein Bob Mintzer die Musik nicht neu erfindet, machten seine sparsamen Hinweise auf diverse Ideengeber deutlich: George Gershwins „I got rhythm“ stand Pate für ein „Herky Jerky“. Und die „intelligente Popmusik“ von Steely Dan war ebenfalls nur noch zu ahnen in der von der Gruppe inspirierten Bob-Mintzer-Komposition.