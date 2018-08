Jazzfestival auf vier Bühnen

Lüdenscheid - Abgesperrt wird zwischen dem Selve-Brunnen und dem Haus der Vereine auf der Seite des Kulturhausgartens mit Blickrichtung Hochstraße: Am Samstag, 18. August, geht von den frühen Morgenstunden an nicht mehr viel auf der Sauerfelder Straße.

Dann baut das Helferteam auf der Fahrbahn und den Wiesen eine große Gastro-Fläche samt Sitzgelegenheiten und Buden für das Jazzfestival auf. Die Bühne, auf der am Abend des 18. August namhafte Jazzgrößen singen und spielen werden, steht mit Blickrichtung Rathaustunnel, die Gegenspur wird mobil gesperrt und bleibt für Notfälle befahrbar.

„Wir bringen unsere roten Sitzkissen mit, die wir bei der Lichtrouten-Preview ausgelegt haben“, freut sich Katja Schlorff (Lüdenscheider Stadtmarketing) auf das Festival, das insgesamt auf vier Bühnen Musik bietet. Das Line-up sieht vor, dass auf der Hauptbühne ohne Eintritt die Dutch Swing College Band, die Köstritzer Jazzband und Marina & The Kats auftreten.

„Da kann man sich hinsetzen, zuhören und hoffentlich auf den Geschmack kommen, sich für die anderen Bühnen ein Ticket zu kaufen“, so Schlorff. Denn ein Festival dieser Größe finanziert sich nicht von selbst, sondern muss für die „ganz Großen“ im Jazzgeschäft durchaus Eintritt nehmen. So können die Festivalbesucher an der Abendkasse in den Museen Karten kaufen und gegen Bändchen tauschen, die zum Einlass in die anderen Bereiche berechtigen. In den Museen selbst spielen die Barrenhouse Jazzband und Sascha Klaar mit seiner Show.

Die Königin der Hammond-Orgel und Deutschlands erfolgreichster Jazz-Export kommt ebenfalls zum Jazzfestival nach Lüdenscheid: Barbara Dennerlein ist in der Erlöserkirche zu Gast. Dort singt und spielt sie im Wechsel mit dem Gismo- Graf-Trio. Gismo Graf zählt zu den weltbesten Gipsy-Jazz-Gitarristen der Gegenwart. Auf weiteren Bühnen – sie sind nach den Hauptsponsoren benannt – tummeln sich zum Beispiel musikalisch die Jimmy-Reiter-Band und Paul Lamb and the Snakes – beide seit vielen Jahren von Auftritten in der Bergstadt und im Rahmen der Riverboatshuffle des Jazzclubs Lüdenscheid bekannt.

Zu Ehren des 750. Geburtstages der Stadt verzichtet der Jazzclub in diesem Jahr auf die traditionelle Riverboatshuffle auf der Bigge und bietet gemeinsam mit der LSM das Jazzfestival an. Zum „Warm-Jazzen“ und zwischendurch spielt Bäng Bäng, die Marching Band des Lüdenscheiders Thomas Wurth. Für die anderen drei Bühnen wird ein einmaliger Eintrittspreis erhoben.

Im Vorverkauf kosten die Tickets 35 Euro zuzüglich Gebühr. Vorverkaufsstellen sind der Klein Oho Shop im Stern Center, der LN-Ticketshop und online über eventim. Mitglieder des Jazzclubs erhalten ihre Tickets gegen Vorlage ihrer Gutscheinkarte ermäßigt nur im Klein Oho Shop.