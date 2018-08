Straßensperrung für das Jazzfestival

Der Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung weist darauf hin, dass es am Samstag aufgrund des Jazz-Festivals ein Teil der Sauerfelder Straße gesperrt wird.

[Update, 12.30 Uhr] Lüdenscheid - Aufgrund des Jazz-Festivals wird die Sauerfelder Straße ab Samstag um 6 Uhr bis Sonntag um 7 Uhr im Bereich zwischen der Freiherr-vom-Stein-Straße und der Hochstraße für den Individualverkehr voll gesperrt. Darauf weist der Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung hin.

Der Busverkehr wird von dieser Sperrung am Samstag erst ab 15.30 Uhr betroffen sein. Folgende Haltestellen werden danach laut Information der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) nicht bzw. nur eingeschränkt bedient (Hinweise in Klammern):

Linie 37: Sauerfeld ZOB und Kulturhaus Linie 40: Geschwister-Scholl-Gymnasium, Staberger Str. (nur Richtung Schlittenbacher Straße), Mittelstraße (nur Richtung Schlittenbacher Straße), Schlittenbacher Straße, Sauerfeld ZOB und Kulturhaus

Linie 41: Kluser Platz, Humbodltstraße, Eduardstraße, Wilhelmstraße, Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sauerfeld ZOB und Kulturhaus

Linie 42: Kreishaus, Ludwigstraße, Christuskirche, Lessingstraße, Bahnhof, Sauerfeld ZOB und Kulturhaus

Linie 44: Dammstraße (nur stadteinwärts), MVG-Verwaltung, Bahnübergang, Wermecker Weg, Christuskirche, Augustastraße, Sauerfeld ZOB und Kulturhaus

Linie 47: Sauerfeld ZOB, Kulturhaus, Hochstraße und Grüner Weg Linie 48: Luisental, Wildmecke, Sauerfeld ZOB, Kulturhaus, Bräucken, Grüner Weg und Hochstraße

Linie 53: Sauerfeld ZOB, Kulturhaus, Geschwister-Scholl-Gymnasium, Wilhelmstraße, Eduardstraße, Humboldtstraße, Brüderweg, Stadtwerke und Kluser Platz

Linie 54: Bahnhof und Sauerfeld ZOB Linie 58: Sauerfeld ZOB und Kulturhaus

Linie 61: Sauerfeld ZOB und Kulturhaus

Linie 87: Augustastraße, Sauerfeld ZOB und Kulturhaus

Linie 134: Augustastraße, Sauerfeld ZOB und Kulturhaus

Linie S2: Bahnhof und Sauerfeld ZOB

Linie N7: Sauerfeld ZOB und Kulturhaus Als Ersatz für die entfallende Umsteigemöglichkeit am Sauerfeld werden MVG-Fahrgäste gebeten die Haltestellen Geschwister-Scholl-Gymnasium bzw. Lüdenscheid, Bahnhof zu nutzen. Die Haltestelle Wilhelmstraße wird an diesem Tag bereits ab 15.30 Uhr in beiden Richtungen nicht mehr angefahren.

Die Umleitungsstrecken der einzelnen Linien finden Sie unter www.mvg-online.de in den Verkehrsmeldungen und Störungen.