Premiere im "Studio 19" im Eigenart

Lüdenscheid - Zwischen Leitern, Stapeln leerer Bierkästen, Barhockern, Werkzeug, Schrauben und Dübeln rumorte es in den letzten Wochen im Eigenart an der Hochstraße. Die Idee, bei Veranstaltungen des Jazzclubs den legendären „Club 19“ wieder zu beleben, wurde in die Tat umgesetzt.

„Wir wollen eine gemütliche Konzertatmosphäre schaffen“ sagt Jörn Messing, Geschäftsführer des Jazzclubs, und dessen Vorsitzender Max Poser spricht von „aufhübschen“. Die Liste war lang, und die Arbeiten beschäftigten alle Beteiligten den ganzen Januar und darüber hinaus.

Die Wendeltreppe, die zu den Toiletten führt, wurde gereinigt und neu gestrichen, der Vorraum zu den Toiletten gesäubert, die Wände gestrichen, in den Toiletten ging es mit schärferen Mitteln an eine Grundreinigung. Im Veranstaltungsraum standen Maßnahmen zur Unfallverhütung an, sollten vorhandene Stufen mit Licht hervorgehoben werden. Da hieß es Verkleidungen abschrauben und Löcher bohren. In dieser Abteilung werkelten der Betreiber des Eigenart, Oliver Straub, Heinz Richter und phasenweise Thilo Vogel vom Jazzclub.

Indes setzte Max Poser im Keller einen Probeanstrich an der Wand im Vorraum. Passt das Rot zu dem rot gestrichenen Türrahmen? Drei Tage vor der ersten Veranstaltung im „Studio 19“ fehlten nur noch Kleinigkeiten. Die erste Welle der „Aufhübschung“ ist nahezu erledigt. Da wurden Stühle und Tische überarbeitet, Tapeten ausgebessert, und immer wieder ging es an leidige Reinigungsarbeiten. Ein Banner mit der Aufschrift „Studio 19“ wurde angeschafft und thront künftig bei Veranstaltungen des Jazzclub über der Eingangstüre.

Parallel zu den handwerklichen Arbeiten, die vor allem von Ehrenamtlichen in ihrer Freizeit erledigt wurden, ging es um die Raumaufteilung. Schließlich wurden zusätzliche Sitzgelegenheiten geschaffen, soll von jedem Punkt im Raum Blick auf die Musiker gewährt werden. Bei Veranstaltungen des Jazzclubs gibt es im „Studio 19“ auch eine eigene „auf den Jazzclub zugeschnittene“ Getränkekarte.

Ganz nebenbei hat man für die „offene Bühne“ ein neues Schlagzeug angeschafft. Und beim Durchstöbern älterer Unterlagen wurde entdeckt, dass die „offene Bühne“ die Tradition der ältesten Session in der Stadt fortführt. Erstmals wurde dazu laut Jahresanschreiben des Clubs 1959 ins „Park-Haus“ eingeladen. Am Samstagabend spielt quasi zur Eröffnung des Studios ab 20.30 Uhr das Duo Angelina und J. C. Grimshaw. Der Eintritt kostet an der Hochstraße für Nicht-Mitglieder zwölf Euro, Mitglieder zahlen nichts.