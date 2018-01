Jazzclub lädt ein ins "Studio 19"

Lüdenscheid - Eine rund einen Meter hohe Kniestocktür wird es sicher nicht geben. „Das genehmigt doch heute kein Mensch mehr“, sagt Maximilian Poser, Vorsitzender des Jazzclubs Lüdenscheid. Dennoch besinnen sich die Jazzclubmitglieder im Jubiläumsjahr der Stadt auf ihre Anfänge. Und die liegen im legendären „Studio 19“, dem Vorläufer des heutigen Jazzclubs, der sich am 19. Dezember 1959 im ebenso genannten Keller unter der Turnhalle des Zeppelin-Gymnasiums gegründet hatte.

Der Name ist, so heißt es im frisch gepressten Jahresheft, sowohl auf das Gründungsdatum als auch auf die Anzahl der Gründungsmitglieder zurückzuführen. Poser: „Wir lassen das ,Studio 19' in den Räumlichkeiten des Eigenart an der Hochstraße 12 für unsere Veranstaltungen wieder aufleben. Oliver Straub lässt uns da dankenswerter Weise immer viel Spielraum. Den Gästen und Musikern sollen neben guter Musik ein ansprechendes, gemütliches Ambiente, hochwertige Getränke, kleine Speisen und guter Service geboten werden.“

Die offenen Bühnen des Jazzclubs finden an jedem zweiten Freitag im Monat im „Studio 19“ statt, auch werden an der Hochstraße einige Abendkonzerte veranstaltet: „Gemeinsam möchten wir einen Veranstaltungsort aufleben lassen, der Jazz-Club-Atmosphäre bietet.“

Zusammen mit dem Stadtmarketing blickt der mittlerweile 222 Mitglieder starke Jazzclub in Richtung Stadtjubiläum. Geplant ist für den 18. August ein Jazz-Festival auf mehreren Bühnen entlang der Kulturachse in der Innenstadt. Zehn teils internationale Bands wollen an diesem Abend für den guten Ton sorgen.

Zu den Bands gehören namhafte Musiker wie Jimmy Reiter, Paul Lamb, die Köstritzer Jazzband oder auch die Barrelhouse Jazzband. Karten werden 35 Euro im Vorverkauf kosten, ggf. plus. Gebühren, und 18 Euro für Jazzclub-Mitglieder. Der Kartenvorverkauf beginnt voraussichtlich im Februar im Lüdenscheider Shop „Klein Oho!“, der sich im Sterncenter direkt hinter dem Haupteingang befindet.

Erstes Jazz-Konzert im Jahresprogramm ist am 27. Januar (Samstag) ab 20.30 Uhr der Auftritt des Frank-Muschalle-Trios im Panoptikum an der Humboldtstraße.