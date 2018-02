Auftakt im "Studio 19"

Seit Wochen bauen die Jazzclub-Mitglieder an der Hochstraße an und um.

Lüdenscheid - Angelina und J. C. Grimshaw kommen aus Großbritannien, genauer gesagt von der Isle of Wight, und spielen schon seit mehr als 30 Jahren professionell zusammen. Acoustic Roots Music, Folk, Blues, Jazz, Bluegrass, Cajun-Stomps und emotionale dunkle Balladen sind das Markenzeichen dieser britischen Künstler.

Am Samstagabend stehen die beiden Virtuosen auf Einladung des Jazzclubs auf der Bühne im Eigenart an der Hochstraße. Dort hat der Jazzclub Räumlichkeiten umfunktioniert, um das legendäre „Studio 19“ wieder aufleben zu lassen.

Beginn ist zu gewohnter Zeit um 20.30 Uhr. In ihren Konzerten „verschmelzen die beiden Sympathen nicht nur scheinbar mit ihren Instrumenten, sondern auch vom ersten Takt an mit dem Publikum“, heißt es seitens des Jazzclubs. Angelinas Stimme gelte als eine der besten weiblichen Bluesstimmen Großbritanniens. J.C. Grimshaws Gitarren- und vor allem sein Mandolinenspiel ist eine Mischung aus Bluestunes und Folkhooks. Der Eintritt kostet an der Abendkasse zwölf Euro. Mitglieder des Jazzclubs Lüdenscheid haben freien Eintritt.

Wer sich schon vorher einen Eindruck vom neuen alten „Studio 19“ machen möchte, ist eingeladen zur „Offenen Bühne“. An jedem 2. Freitag im Monat veranstaltet der Jazzclub – in diesem Jahr im „Studio 19“ im Eigenart – eine offene Bühne, bei der Musiker aller Genres sowie Zuschauer willkommen sind.

„Hier bieten wir einen Treffpunkt für Musiker und Musikinteressierte, an dem sich in gemütlicher Atmosphäre ausgetauscht und gemeinsam musiziert werden kann“, macht der Jazzclub Appetit auf die offene Abendveranstaltung am Freitag. Nach Eröffnung des Abends durch einen Opening Act kann im Anschluss gemeinsam frei improvisiert werden. Zu diesem Zweck stehen eine Bühne, PA, Drums, Amps sowie ein Piano und eine Gitarre bereit. Weitere Instrumente dürfen mitgebracht werden.

Einlass zur offenen Bühne ist am Freitag ab 19 Uhr, Beginn gegen 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen für den Opening Act nimmt der Jazzclub unter buehne@jazzclub-luedenscheid.de entgegen.