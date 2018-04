Jazzclub lädt zu Blues im Studio 19 ein

Henrik Freischlader Band

Lüdenscheid - Der Lüdenscheider Jazzclub freut sich auf einen seiner Konzerthöhepunkte in diesem Jahr: Die Henrik Freischlader Band spielt am Freitag, 20. April, ab 21 Uhr im Studio 19 im Eigenart an der Hochstraße.