Jazz- und Bluesfestival: Elf Bands auf vier Bühnen

Lüdenscheid - Fast acht Stunden Programm mit elf Bands auf vier Bühnen entlang der Lüdenscheider Kulturachse: So lässt sich das Programm des Jazz- und Bluesfestivals beschreiben, mit dem die Lüdenscheider Stadtmarketinggesellschaft (LSM) und der Lüdenscheider Jazzclub einen gemeinsamen Beitrag zum Stadtjubiläum liefern.

Dafür wird am Samstag, 18. August, die Sauerfelder Straße zwischen Museen und Kulturhaus gesperrt – und inzwischen steht auch fest, welche Band wann auf welcher Bühne spielt. Allesamt sind namhafte Größen des Blues und Jazz.

Während der Eintritt zur Open-Air-Bühne auf dem Sauerfeld frei ist, wird für die anderen drei Bühnen ein einmaliger Eintrittspreis erhoben. Im Vorverkauf kosten die Tickets 35 Euro zuzüglich Gebühr. Vorverkaufsstellen sind der Klein Oho Shop im Stern Center, der Ticket-Shop der Lüdenscheider Nachrichten und online über eventim. Mitglieder des Jazzclubs erhalten ihre Tickets gegen Vorlage ihrer Gutscheinkarte ermäßigt nur im Klein Oho Shop.

Die Eintrittskarten werden am Veranstaltungstag gegen Bändchen eingetauscht, mit denen der Zugang zu allen Veranstaltungs orten möglich ist. Einlass auf das Open-Air-Gelände ist ab 17 Uhr. Ab 17.15 Uhr wird die Band Bäng Bäng die Besucher auf den Abend einstimmen. Später werden die Musiker um Thomas Wurth als Marching Band zwischen den einzelnen Spielstätten unterwegs sein und so den Besuchern den Weg weisen. Das Programm auf der Open-Air-Bühne beginnt um 18.15 Uhr mit der Dutch Swing College Band, die mit einer Pause bis 20.30 Uhr spielt.

Die sieben Musiker der aktuellen Besetzung seien allesamt erstklassige Solisten, verspricht das Programm: „Eine unglaubliche Dynamik und Spielfreude mit höchster Präzision und pfiffigen Arrangements im unverwechselbaren DSC-Stil, zeichnen die Band aus.“ Danach wechseln sich mit je zwei Sets die Köstritzer Jazzband und Marina & The Kats auf der Bühne auf dem Sauerfeld ab.

Letztere wird als kleinste Big Band der Welt bezeichnet und folgt ihren Motto „Swing, Swing, Sing“: „Fetzige Gypsygitarren, leichtfüßige Melodien, Beserlgrooves und dazu Marinas Stimme verschmelzen zu einem nostalgischen Cocktail.“ Die Köstritzer Jazzband – 1994 auf Initiative der „Köstritzer Schwarzbierbrauerei“ gegründet, besteht aus fünf Musikern, die sich laut Ankündigung durch ihr sehr gutes handwerkliches Können auszeichnen.

Die Busch-Jaeger-Bühne in den Museen der Stadt (Einlass ab 18 Uhr) gehört an diesem Abend von 19 bis 20.30 Uhr der Barrelhouse Jazzband – ihr Repertoire reicht von den Werken der großen Meister des schwarzen Jazz aus den 20er- bis 50er-Jahren bis hin zu zahlreichen eigenen Kompositionen. Sie spielen BluesGrooves aus Louisiana ebenso wie Swing-Beats aus Harlem.

Daran schließt sich von 21 bis 23.15 Uhr die Sascha Klaar Show an. Sein Schwerpunkt liegt auf Rock’n’Roll, Soul und Boogie Woogie. Aber auch deutscher Pop gehört zu seinem Repertoire. Seine akrobatischen Künste am Klavier hat er in Lüdenscheid schon bei den zahlreichen Festivals in der Vergangenheit präsentiert. Einlass zur IT-SüdwestfalenBühne im Kulturhaus ist ab 17.30 Uhr.

Dort wechseln sich ab 18.30 Uhr bis 1 Uhr die Jimmy Reiter Band, die Miller Anderson Band sowie Paul Lamb & The King Snakes mit jeweils zwei Sets ab. Gitarrist Jimmy Reiter ist seit 2011 als Frontmann seiner eigenen Band unterwegs und wird seitdem mit Kritikerlob überhäuft. Gitarrist Miller Anderson spielte schon in den 60erJahren mit vielen Top Bands.

Seit 2015 ist er wieder mit seiner eigenen Miller Anderson Band auf Tournee. Die Sparkassen-Bühne in der Erlöserkirche (Einlass ab 17.45 Uhr) teilen sich ab 18.45 Uhr bis 23.30 Uhr abwechselnd das Gismo Graf Trio und das Barbara Dennerlein Duo. Gismo Graf hat sich mit seiner Band dem Gypsy Jazz verschrieben und baut mit seiner Musik eine Brücke hin zu Pop, Bossa Nova, Swing und ausdrucksstarken Eigenkompositionen. Barbara Dennerlein setzt bei ihren Konzerten auf die HammondOrgel und hat mit ihrer Musik bereits zahlreiche Preise gewonnen.