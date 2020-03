Nach zweieinhalb Stunden noch frisch und munter

+ © Rudewig Die Trommelshow Kokubu begeisterte im Kulturhaus die Gäste © Rudewig

Lüdenscheid – Vibrierende Stuhlreihen und eine Geräuschkulisse, die ohne Zweifel auch außerhalb der Mauern des Kulturhauses zu hören war: „Kokubu – The Drums of Japan“ war am Mittwochabend zu Gast im Kulturhaus, ein 18-köpfiges Ensemble aus Osaka/Japan, 1998 von Chiaki Toyama gegründet.