Bücherei-Freunde setzen sich für den „Markt“ ein

Lüdenscheid - Über zahlreiche gelungene Veranstaltungen konnte Rolf Scholten, Vorsitzender der Freunde der Bücherei, den Mitgliedern im Rahmen der Jahreshauptversammlung berichten.

In Zusammenarbeit mit anderen Vereinen richteten die „Freunde“ mehrere Filmabende mit Frank Droste, dem Bund Deutscher Architekten und dem Bund Deutscher Baumeister aus, veranstalteten einen Leseabend mit Texten von Umberto Eco in Kooperation mit den „Freunden der italienischen Kultur“ sowie eine Lesung mit dem Frankfurter Autor und ehemaligen MKK-Stipendiaten Reinhard Kaiser. Sie stellten den Rahmen für den Vorlesewettbewerb der 6. Schulklassen und informierten zusammen mit Anne Altrogge und Johannes Broxtermann sowie Betroffenen über Flüchtlinge aus Eritrea.

Mit viel Engagement übernahmen die Freunde der Bücherei die Organisation für die Lüdenscheider Vorlesetage im November, an denen sich in 224 Veranstaltungen hunderte von Vorlesern beteiligten. Eine Besichtigung der Stadtbücherei in Münster zeigte den Teilnehmern, dass die eigene Lüdenscheider Bücherei sich nicht verstecken muss und fast alle Angebote vorhält, die die sehr viel größere Stadtbücherei in Münster aufweist. Einen Höhepunkt des Jahres bildete die Fahrt zur Lit-Cologne, wo die 16 Lüdenscheider bei einer Fahrt mit dem Literaturschiff auf dem Rhein dem italienischen Krimiautor Mirko Zilany begegneten, aus dessen Roman „Schattenkiller“ der Schauspieler Dietmar Bär in der Übersetzung las.

Mehrere wichtige Projekte wurden vom Förderverein finanziell unterstützt, wobei der größte Posten mit 2000 Euro der Umbau der Jugendbücherei war, die außerdem mit großzügigen Spenden von der Sparkasse und dem Lions Club Minerva ausgestattet wurde. Scholten betonte, dass der Verein sich nachdrücklich für die Wiedereröffnung des „Marktes“, dem großen glasüberdachten Rondell im Zentrum der Bücherei, einsetzt. Dieser sei nicht nur ein Veranstaltungsort mit einzigartiger Atmosphäre, sondern auch wichtig als Ausweichquartier für Veranstaltungen in der Altstadt bei Regen. Dies sei für die Belebung der Altstadt von großer Bedeutung, betonte Scholten, der für die „Freunde“ auch Mitglied im Altstadtbeirat und im Kulturbeirat ist.

Im Anschluss wurde der Vorstand neu besetzt. Neben Rolf Scholten als 1. Vorsitzender und Anne Altrogge als seine Stellvertreterin umfasst der Vorstand zehn Personen: beratend Norbert Adam (als Vorsitzender des Kulturausschusses), Gisela Bender, Eckard Heide, Bernd Lilienthal (Kasse), Dagmar Plümer (Geschäftsführung), Ingrid Schröder, Thomas Solmecke, Bernd Sondermann, Wolf-Dieter Theissen und Michael Wüstefeld. Für die Kassenprüfung wurden Henriette Schlesinger und Holger Schumacher gewählt.