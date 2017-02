Jahreshauptversammlung bei „Petri Heil“

Lüdenscheid - Es hat ein wenig Überzeugungsarbeit des Vorstandes gebraucht, aber letztlich wurde doch ein neuer Sportwart gefunden: Bei der Jahreshauptversammlung des Angelsportklubs Petri Heil am Freitagabend im Restaurant Edelweiß an der Hohen Steinert erklärte sich Michael Dreßler bereit, das Amt vom Martin Czerni zu übernehmen und wurde von der Versammlung gewählt. Damit kann der Angelbetrieb an der vereinseigenen Teichanlage wie gewohnt weitergehen.

In seinem Jahresbericht bedankte sich Vorsitzender Stefan Tackmann bei Dietmar Neumann, der sich als Gewässerwart mit viel Engagement insbesondere um die Teichanlage gekümmert habe. Das Amt hat Mitte des vergangenen Jahres Michael Hudeczek übernommen. Dietmar neumann wurde am Freitag zum Naturschutzbeauftragten ernannt und werde in dieser Funktion Hudeczek unterstützen. Dabei warb Tackmann darum, dass sich auch weitere Mitglieder bei der Pflege der Anlage einbringen sollten. Außerdem informierte er, dass jeder Angler, der die Anlage nutzt, sich in eine entsprechende Liste eintragen müsse, auch wenn er keine Fische fängt, damit die Nutzung genau nachgehalten werden kann.

Zu den besonderen Vereinsaktivitäten zählten im vergangenen Jahr unter anderem das traditionelle Hochseeangeln in Wismar, ein Sommerfest und das Nikolausangeln. Am 22. April soll der Bootssteg an der Lister wieder aufgebaut werden. Dort gebe es immer wieder Probleme wegen starker Verschmutzungen durch Gänse, berichtete Wolgang Kaatz. Besonders rege ist die Jugendgruppe des Vereins: Nach sieben Veranstaltungen im vergangenen Jahr sind für 2017 16 Termine geplant.

Bei den Wahlen wurden der 2. Vorsitzende Klaus Jäger, Kassiererin Karen Neumann, Gewässerwart Michael Hudeczek und Bootsstegwart Wolfgang Kaatz in ihren Ämtern bestätigt.

Ausgezeichnet wurden bei der Versammlung die Jubilare sowie die erfolgreichsten Angler. Für Letztere hatte der bisherige Sportwart Martin Czerni Präsente parat: Michale Bücking (106 Zentimeter langer Hecht), Florian Kring (1,1 Kilogramm Saibling), Lucas Eckel (117 Zentimeter Hecht). Jubilare bei Petri Heil sind: Wolfgang Mach (50 Jahre), Gerhard Bock, Manfred groß und Herbert Michael (40 Jahre), Udo Bartnik (30 Jahre), Mladen Husta (25 Jahre sowie Elke und Jörg Winkhaus (20 Jahre).