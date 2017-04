Kinderschutz-Zentrum: Mehr vernachlässigte Kinder

Lüdenscheid - Das Märkische Kinderschutz-Zentrum (KiZ) am Klinikum Lüdenscheid, das als Fachstelle rund um das Thema „Kindeswohlgefährdung“ Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche, Eltern und Institutionen ist, beschäftigte sich im vergangenen Jahr mit rund 400 Fällen.

Wie KiZ-Leiter Ansgar Röhrbein am Mittwoch bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Miki im Seminarzentrum Hellersen berichtete, ging dabei die Zahl der Fälle, in denen sexuelle Gewalt eine Rolle spielte, zurück.

Gestiegen seien aber die Fallzahlen bei Vernachlässigung. Ein minimaler Abwärtstrend sei im Vorjahr bei den Fachberatungen (Institutionen) festzustellen gewesen. Die Kontaktaufnahme zur Beratungsstelle geschehe zu 47 Prozent durch die Mütter, gefolgt von Vätern (15 Prozent) und Jugendämtern (13 Prozent). Kinder und Jugendliche (3 Prozent) fänden indes schwer zum KiZ.

Ereignisreiches Jahr

Ein ereignisreiches Jahr ließ Antje Malycha, Vorsitzende des Fördervereins, bei der Versammlung Revue passieren. Der Verein habe in Öffentlichkeitsarbeit investiert und einen Newsletter sowie einen neuen Flyer herausgebracht. „Ein Viertel der (83) Mitglieder hat sich entschlossen, den Newsletter zu abonnieren“, erklärte die Vorsitzende.

Zur Unterstützung des KiZ habe der Förderverein an zahlreichen Märkten und Tagen der offenen Tür teilgenommen – unter anderem am Tag der offenen Tür im Klinikum und am Weihnachtsmarkt der guten Taten. Intensiviert worden sei die Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Kinderklinik.

In diesem Jahr werde der Verein im Orga-Team, das die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des KiZ vorbereitet, mitarbeiten. Für die Tombola habe der Verein bereits Sponsoren eingeworben. „Wir haben schon tolle Preise bekommen.“

Lose verkaufen zur Mittelbeschaffung

Lose werde der Verein auch beim P-Weg Plettenberg im September verkaufen. Überdies werde der Gospelchor Risecorn am 13. Dezember zum 25-jährigen KiZ-Jubiläum ein Benefizkonzert veranstalten. Die Teilnahme an diversen Weihnachtsmärkten, um Gelder für das KiZ zu sammeln, sei angedacht.

Lobend hob Antje Malycha das Team Gerdes, das sich unermüdlich für das KiZ engagiert, hervor. Plettenberg stelle eine der wichtigsten Einnahmequellen für den Förderverein, der das KiZ materiell und ideell unterstützt, dar. „Es läuft gut und es wird, denke ich, auch so weiterlaufen“, fasste Schatzmeister Christian Scheider die finanzielle Lage des Fördervereins zusammen. Mit Blick auf das Jubiläum erwarte er ein gutes Jahr, damit der Verein seine Aufgaben wahrnehmen und Betroffenen helfen könne.

Jubiläumsprogramm vorgestellt

Bei den Wahlen wurde Geschäftsführer Steffen Kusserow einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Abschließend stellte Ansgar Röhrbein das Programm des Jubiläums vor. Danach sind am 30. Juni in Zusammenarbeit mit der Bücherei ein Vortrag von Prof. Reinhold Schone aus Münster samt Podiumsdiskussion mit Vertretern des Familiengerichts, des sozialen Dienstes und des Familienministeriums sowie am 1. Juli ein Familienfest auf dem Graf-Engelbert-Platz mit vielen Kooperationspartnern geplant.