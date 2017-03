Bürger-Schützen gegen mit Rolf Linnepe in die Zukunft

Emotionaler Moment: Neun BSV-Mitglieder konnten an diesem Abend Orden in Empfang nehmen.

Lüdenscheid - Der alte Vorsitzende ist auch der neue: Bei ihrer Jahreshauptversammlung bestätigten die Lüdenscheider Bürger-Schützen am Wochenende einmal mehr Rolf Linnepe im Amt. Die einmütige Wiederwahl des langjährigen Vormanns war eine der markantesten Personalien bei der Zusammenkunft in der Gaststätte an der Hohen Steinert. Rund 80 Schützen und Schützinnen waren zu dem Treffen erschienen.

Außer Linnepe fanden bei den turnusgemäßen Wahlen auch die Vorstandsmitglieder Willi Boeckem als Sportleiter und Volker Halbhuber als Presse- und Sozialwart erneut das einhellige Vertrauen ihre Mitstreiter. Die Abstimmung über das Führungspersonal war indes nur eines von drei Themen, die den Abend dominierten. Die beiden anderen: ein Blick auf die Vereinsaktivitäten und Ehrungen.

Der Bürger-Schützen-Verein (BSV) hat vergangenes Jahr wieder diverse Feiern und Schießwettbewerbe ausgerichtet beziehungsweise an solchen Offerten anderer Vereine teilgenommen. Davon kündeten die Vorstandsberichte. Das zentrale gesellschaftliche Ereignis für die Vereinsakteure stellte dabei naturgemäß das BSV-Schützenfest nebst Kirmes dar.

Und die traditionsreiche Doppel-Veranstaltung soll auch 2017 der Fixpunkt des BSV-Lebens sein. Die Festivität steht diesmal vom 19. bis zum 28. Mai auf dem Festgelände an der Steinert an. BSV-Chef Rolf Linnepe und Platzmeister Jürgen Linnepe informierten bei der Versammlung bereits grob über das Programm. Beide rechnen mit einem gut gefüllten Kirmesplatz. Auch einen Schützenzug durch die Stadt gibt es wieder – trotz geänderter Sicherheitsauflagen.

Noch ein Wort zum Mitgliederstand. Ende 2016 waren 427 Männer und Frauen beim BSV eingeschrieben. So steht es im Geschäftsbericht des Vorstands. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren waren es noch 200 mehr.

Keine BSV-Hauptversammlung ohne Ehrungen. Das war auch diesmal nicht anders. Zunächst rückten dabei die Vereinsjubilare in den Blick.

Die Gruppe der Rekordhalter bildeten an diesem Abend Eugen Drückow, Willi Konertz, Karin Wagner, Ulrich Jobke und Peter Rodtmann. Sie stehen seit 60 Jahren in BSV-Reihen. 50 Jahre BSV-Mitglied sind Paul-Jürgen Borowski, Ingrid Schewe, Klaus-Friedrich-Schuster, Ruth Wolfram, Hans-Georg Ritter, Horst Schulte und Hans Stenzel. Auf eine 40-jährige Vereinszughörigkeit blicken Jürgen Flüß und Hannelore Schütze. Und mittlerweile 25 Jahre mit von der Partie sind Jana Brüßler, Matthias Klotz, Frank Kunert, Wolfgang Tarantik, Hans Ebke, Hubert Koschnik und Oliver Protzel.

Stichwort Ordensvergabe. Die Verdienstnadel des Westfälischen Schützenbundes ging an diesem Abend an Nils Höllermann, Anne-Sophie Rhein und Thomas Rhein. Den BSV-Ehrenorden nahm Hans-Günter Markus in Empfang. Und über den BSV-Verdienstorden konnten sich folgende Schützen freuen: Jürgen Flüß, Andreas Heynemans, Klaus Freimuth (alle goldene Version), Klaus Kölz (silberne Variante) und Stefan Jentsch (bronzene Auszeichnung).

Auch die Ehrung der BSV-Vereinsmeister spielte sich im Zuge der Versammlung noch ab. Die Namen der Erfolgreichen laut Liste: Ulrike Haase, Harry Schenk, Klaus Freimuth, Axel Woeste, Heidger Gunia, John Horstmann, Ewald Fischer, Andreas Heynemans, Ralf Müller, Thomas Linnepe, Nils Höllermann, Volker Halbhuber, Willi Boeckem, Lothar Haase, Stefanie Sieverling, René Westphal, Dieter Zilt, Gudrun Schulz, Brigitte Brüßler, Ingrid Bauckhage und Gustav Andreas.