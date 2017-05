Jahresbericht 2016 der Drobs: „Die Zahlen sind erschreckend“

Lüdenscheid - Die Arbeit der Anonymen Drogenberatung Märkischer Kreis (Drobs) ist stetem Wandel unterworfen. Die Schwerpunkte im Bemühen gegen den Missbrauch von illegalen Rauschgiften und Alkohol haben sich auch in den zurückliegenden zehn Jahren weiter verschoben. Das geht aus dem Jahresbericht 2016 hervor, den Drobs- Geschäftsführer Stefan Tertel und sein Team der Beratungsstelle an der Körnerstraße jetzt vorstellten.

Auffällig ist nach den statistischen Erhebungen die Tatsache, dass 2006 noch 61 Prozent der Klienten, die Hilfe bei der Drobs gesucht haben, heroinabhängig waren. Im vergangenen Jahr betrug deren Anteil „nur noch“ 42,4 Prozent. Bei den Menschen, die Cannabis-Produkte konsumieren, zeichnet sich ein entgegengesetzter Trend ab: 13 Prozent der Ratsuchenden waren es vor zehn Jahren, 30,7 Prozent waren es 2016. In zehn Jahren hat sich die Zahl der Klienten in der Kreisstadt von 290 auf 341 erhöht.

Dazu sagt Stefan Tertel: „Eigentlich müssten die Zahlen sinken, nicht nur wegen unserer guten Beratungsarbeit – doch sie sind insgesamt erschreckend.“ Der heimische Markt werde derzeit mit illegalen Drogen „überschwemmt“. Die Einrichtung dringend notwendiger Konsumräume für Süchtige scheitere an allzu hohen politischen Hürden.

Das Problem fehlender Substitutionsplätze – also Arztpraxen, in denen die Ersatzdroge Methadon verabreicht wird – wachse weiter. Denn der einzige niedergelassene Arzt, der in Lüdenscheid substituiert, geht in diesem Jahr in den Ruhestand.

Nach Beobachtungen der Drogenberater ist die Klientel, die sie betreuen, im Durchschnitt jünger geworden. Zudem steige die Zahl derjenigen, die „riskant konsumieren“, weiter an. Dazu, so Tertel, trage auch die Tatsache bei, dass sich viele junge Leute mit Hartz-IV-Bezug in der Gesellschaft verstärkt chancenlos und abgehängt fühlen.

In ihrer Arbeit setzen die Berater einerseits auf ein waschsendes Kooperationsnetz aus Fachleuten. So schicke auch die Klinik Spielwigge inzwischen vermehrt Klienten in die Therapiegruppen der Drobs. Andererseits spielt das Thema Prävention eine zunehmend wichtige Rolle – etwa durch Veranstaltungen in Kitas, Schulen oder Jugendzentren.

Eine Lücke sieht Stefan Tertel im Kampf gegen „Internet- und Medienabhängigkeit“. Der Geschäftsführer appelliert: „Junge Leute brauchen mehr Medienkompetenz!“