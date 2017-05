85 Jahre Wiking: Die Magie der Bonsai-Boliden

Schätzungsweise 2500 Sammler bei Geburtstagsfeier

+ Mit Spaß bei der Sache: Viele Besucher ließen auf den Pisten der Modellwelt Fahrzeuge kreisen.

Lüdenscheid - Es war kein Jubiläum im eigentlichen Sinn. Ein besonderer Moment aber allemal. Und deshalb für die Firma und ihre Fans auch ein Grund zum Feiern. Am Wochenende stand in Lüdenscheid der 85. Geburtstag des deutschen Modellbauers Wiking an. Schätzungsweise bis zu 2500 Sammler und Freunde der Mini-Autos waren aus diesem Anlass in die Bergstadt gekommen.