50 Jahre Reisebüro Hollweg

Hier findet jeder seine individuelle Traumreise

"Wir nehmen Urlaub persönlich": Diese Zusage macht das Reisebüro Hollweg (FIRST Reisebüro) jedem seiner Kunden - und das seit nunmehr 50 Jahren. Am kommenden Freitag wird das Jubiläum im Kulturhaus gebührend gefeiert. Und natürlich dreht sich auch dabei alles rund ums Thema Reisen.

Erfolgsgeschichte

+ Schiffs-Reisen boomen: Philipp Kleinschmidt und seine Kollegen machen auch Kreuzfahrt-Träume wahr. © Cedric Nougrigat Die Erfolgsgeschichte des Reisebüros beginnt im Jahr 1968 mit der Gründung durch die Eheleute Hollweg an der Werdohler Straße. Mit Neckermann Reisen als einem der ersten großen Partner an der Seite, werden dort die unterschiedlichsten Urlaubsträume wahr. Agenturen kamen über die Jahre ebenso dazu wie Reiseziele und -möglichkeiten. Anfang der 80er Jahre trat Petra Kleinschmidt in den Betrieb ein und erwarb ihn schließlich 1984. Seither ist das Büro in Hand ihrer Familie: Petra Kleinschmidt ist Inhaberin, Ehemann Axel Geschäftsführer. Und auch die dritte Generation ist längst an Bord: Sohn Philipp ergänzt schon seit 2006 das Team von kompetenten Reiseexperten.

Shop-Konzept

+ Kompetente und individuelle Beratung in freundlicher Atmosphäre - dafür ist das FIRST-Reisebüro Hollweg bekannt. © Cedric Nougrigat Nach mehreren Umzügen - zwei Standorte waren an der Werdohler Straße, einer an der Freiherr-vom-Stein-Straße und inzwischen drei an der Wilhelmstraße - empfängt das Team seine Kundschaft heute in einem hellen und freundlichen Ambiente im Herz der Innenstadt. Vor 17 Jahren entschied sich Petra Kleinschmidt, mit ihrem Reisebüro als Franchisenehmer von FIRST aufzutreten. In der ehemaligen Buchhandlung Eckhard lädt somit heute das freundliche Shop-Konzept mit frischen Farben, offenen Räumen und einem ansprechenden Empfang, zum Besuch des 170 Quadratmeter großen Reisebüros ein. Seit 2017 ist das Haus auch in Familienbesitz.

Jubiläumsfeier

Jubiläumsfeier

Hollweg Reisen FR, 08.06. ab 18 Uhr (Karten im Reisebüro erhältlich) Wilhelmstr. 37 58511 Lüdenscheid Mehr Infos auf unserer Webseite Information, Unterhaltung und ausreichend Gelegenheit zum Plaudern - das möchte Familie Kleinschmidt ihren Gästen am Freitag ab 18 Uhr bieten. Im Foyer des Kulturhauses warten eine Cocktailbar und das Catering auf durstige und hungrige Gäste. Gegen 19 Uhr beginnt die "Zeitreise" auf der Bühne. Ausgesuchte Reiseveranstalter bieten dabei interessante Vorträge an. Und Comedian Marco Ströhlein will mit seinem Programm "Innenkabine mit Balkon" für manchen Lacher im Publikum sorgen.

Darüber hinaus gibt es eine große Tombola mit Preisen im Gesamtwert von rund 4000 Euro. Rund 200 Zusagen hat Familie Kleinschmidt bereits - doch es ist noch Platz für einige weitere, die mit dem Team des Reisebüros feiern möchten.

Karten sind zum Preis von je 6,80 Euro im Reisebüro erhältlich. Das gesamte Eintrittsgeld kommt als Spende der Arche Lüdenscheid zugute.

Weitere Informationen unter first-reisebuero.de/luedenscheid1