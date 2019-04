16 Jahre, null Respekt! Randalierer will Polizisten schlagen und beleidigt ihn aufs Übelste

Lüdenscheid - Bei einer nächtlichen Kontrolle in Lüdenscheid rastet ein 16-Jähriger vollkommen aus. Er will die Polizeibeamten schlagen und beleidigt sie aufs Übelste. Erst vor einer Woche gab es einen ähnlichen Vorfall.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 1.55 Uhr wurden zwei 16-jährige Lüdenscheider im Rahmen einer Fahndung nach jugendlichen Randalierern im Bereich der Kampstraße angetroffen. So steht es in der Polizeimitteilung vom Montag.

Jugendlicher wurde in Gewahrsam genommen

Bei der Kontrolle versuchte einer der beiden 16-Jährigen, einen der eingesetzten Beamten zu schlagen. Zudem beleidigte der alkoholisierte Lüdenscheider die Beamten aufs Übelste und wurde in Gewahrsam genommen.

Lesen Sie auch: Hilferuf wegen Vandalismus' auf Lüdenscheider Schulhof! "Tag beginnt mit Scherben und Müll"

Er wurde im Anschluss daran auf der Polizeiwache in die Obhut der Eltern übergeben. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Ähnlicher Vorfall vor einer Woche

Erst vor einer Woche kam es zu einem ähnlichen Zwischenfall an der Pestalozzi-Schule.Damals scheuchte die Polizei mehrere Jugendliche auf und lieferte sich eine kurze Verfolgungsjagd. Alle Jugendlichen wurden geschnappt.

Bei der Kontrolle wurde ein 16-jähriger Lüdenscheider angetroffen, der Marihuana mit sich führte. Der verbal aggressive Jugendliche musste gefesselt, mit zur Wache genommen und dort seinen Erziehungsberechtigten übergeben werden.