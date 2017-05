30 Jahre nach Vereinsgründung: „Interesse an italienischer Kultur gewachsen“

Lüdenscheid - Mit einem heiteren Fest hat der Verein der Freunde italienischer Kultur sein dreißigjähriges Bestehen begangen. Musik, Kulinaria und buntes Treiben kennzeichneten dieses als „Notte Italiana“ (italienische Nacht) organisiertes Jubiläum im Theaterfoyer des Kulturhauses.

Ernste Momente gab es zum Auftakt der Veranstaltung, als die Vorsitzende des Vereins, Gudrun Benninghaus, den Rahmen ihres Eröffnungsworts nutzte, um die jüngst verstorbene Tanja Macaluso als „tragende Säule des Vereins“ zu würdigen. Macaluso habe jahrzehntelang durch ihre begehrten Kochkurse den Menschen in der Stadt „italienische Lebensart näher gebracht.“ Die Festgesellschaft erhob sich darauf zu einer Gedenkminute für Tanja Macaluso.

Als Gründungsmitglied, langjähriger Vorsitzender und Ehrenpräsident des Vereins der Freunde italienischer Kultur, beschäftigte sich Dr. Aldo de Luca in seiner kurzen Ansprache mit den Anfängen des Vereins. Am 30. Juni 1987 wurde der Verein von 29 Personen im Gasthaus Schwejk gegründet. De Luca erinnerte an seine an diesem Abend gehaltene Rede. Da er damals wie heute „sehr mit Italien verbunden“ sei, habe er das Ziel gehabt, beide Kulturkreise zu verbinden. Dies verbunden mit dem Aspekt, dass sich die Menschen als Europäer begreifen und verbinden sollten. „Das Interesse an italienischer Kultur ist gewachsen“, resümierte de Luca. Die Pflege und Vertiefung der Kenntnisse um italienische Kultur sei ein wichtiges Ziel gewesen. Man habe wenigstens mit einer italienischen Stadt Kontakte pflegen wollen.

Nach dreißig Jahren könne er nun „mit Freude und Stolz“ feststellen, dass der Verein Kontakte mit mehreren italienischen Städten pflege, im Verband wie in der Stadt vernetzt sei. „ Das Wirken des Vereins hat Lüdenscheid näher an Italien gebracht.“ „Grüße des märkischen Kreises“ überbrachte der stellvertretende Landrat Detlef Seidel, der darauf abhob, dass heutzutage „jeder sein eigenes Stück Italiens in sich trägt“. Lüdenscheids stellvertretende Bürgermeisterin Verena Kasparek überbrachte Glückwünsche von Rat und Verwaltung der Stadt. Andreas Mickel, Vizepräsident der VDIG, des Vereinigung Deutsch-Italienischer Kulturgesellschaften, überbrachte Grüße des italienischen Konsuls aus Dortmund.

Edda Waimann, Harlekin des Abends, bot feine Geste und widmete de Luca ein Poem. Die Gruppe „Vociblu“ sorgte für italienische Klänge und das Büffet verstärkte den Eindruck italienischer Nacht.