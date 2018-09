25 Jahre Lüdenscheider Stern-Center: Geburtstagsfestwoche bis zum 6. Oktober

Lüdenscheid - 25 Jahre Stern-Center: Mit kurzen Ansprachen, Musik und Muffins für den guten Zweck hat die Festwoche begonnen, die bis zum 6. Oktober dauert.

„Wir feiern die Menschen, die dieses Center geprägt haben und die Geschichten, die hier erlebt worden sind“, sagte Center-Manager Daniel Dalsasso am Freitag zur Eröffnung der Geburtstagswoche.

Einer, der das Stern-Center schon weit vor der Eröffnung in- und auswendig kannte und viele Geschichten zudem, ist Patrick Zimmermann, einer der Söhne des Investors Reinhold Zimmermann.

Er erzählte von „vielen Familienreisen in die Baustelle Stern-Center“, von allabendlich mitgebrachten Materialproben, von dem prägenden Gesprächsthema seiner Kindheit. Die Familie habe es auch „unser Baby“ genannt, die Identifikation mit dem Projekt sei sehr groß gewesen: „Es war schön, zu sehen, wie etwas wächst – von einem Lüdenscheider für Lüdenscheider, von einem Sauerländer für Sauerländer.“

Mit der Erweiterung vor zehn Jahren und dem Anschluss an den Sternplatz sei das Center erwachsen geworden. Bürgermeister Dieter Dzewas merkte launig an, normalerweise erst zu 90. oder 100. Geburtstagen zu kommen. Doch die Bedeutung des Centers für die Stadt in diesen schwierigen Einzelhandelszeiten machte das jugendliche Alter wett. Und so lobte das Stadtoberhaupt die „Initialzündung durch dieses großartige Invest“.