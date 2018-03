750 Jahre Lüdenscheid: Das Heft zum Stadtjubiläum

Lüdenscheid - 60 Seiten im praktischen Quadratformat – rund sechs Wochen vor Beginn der Veranstaltungsreigens anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums ist das offizielle Programmheft fertig.

Die Akteure des Arbeitskreises Stadtjubiläum mit Bürgermeister Dieter Dzewas und Jubiläumskoordinator Wolfgang Löhn an der Spitze stellten das Druckwerk mit einer Auflage von 40 000 Exemplaren nun vor.

Am Samstag liegt das Heft dem Boten des Märkischen Zeitungsverlages bei. Ab sofort ist es außerdem im Rathaus und anderen öffentlichen Einrichtungen in der Stadt erhältlich.

Es war dabei wohl ein gutes Stück Arbeit, das der Arbeitskreis bis zum Redaktionsschluss für die Publikation im Januar leisten musste. Immerhin sind in der Info-Broschüre 50 Veranstaltungen beschrieben. In der Heftmitte findet sich zusätzlich noch eine Gesamtübersicht über das Programm.

Allerdings: Zum runden Geburtstag der Bergstadt gibt es 2018 noch mehr als besagte 50 Veranstaltungen. Jene Projekte und Offerten, die derzeit noch in Planung sind, können aber naturgemäß noch nicht im Programmheft aufgeführt sein. „Diese Veranstaltungen stehen dann aber auf der Internet-Seite der Stadt“, weiß Wolfgang Löhn.

Zur Erinnerung: Bei der Organisation der Jubiläumsfeierlichkeiten hat die Stadt bewusst auf einen großen Festakt verzichtet und setzt stattdessen lieber auf zahlreiche Einzelveranstaltung, die von April bis zum Jahresende über die Bühne gehen.

In diesem Kontext lobte Dieter Dzewas ausdrücklich die gute Kooperation zwischen Stadtverwaltung, Vereinen, Kultureinrichtungen, Initiativen und Institutionen in Lüdenscheid.

Der Jubiläumsauftakt steht am letzten April-Wochenende an. Im Mittelpunkt steht dann eine sogenannte Stadtrauminszenierung unter dem Titel „Vom Mittelalter in die Zukunft“. Außerdem gibt es eine Lichtinstallation an der Erlöserkirche.

Von einigen der vielen Veranstaltungen verspricht sich Dzewas durchaus auch überregionale Resonanz. So etwa von der „Folkpack-Nacht“ am 9. Juni im Kulturhaus mit dem Auftritt der international renommierten Musiker Eric Bibb und Julie Fowlis. Oder auch von den nordrhein-westfälischen Meisterschaften im Poetry Slam, die für den 5. und 6. Oktober terminiert sind.

Neben dem Kulturhaus sind auch diverse andere Lüdenscheider Lokalitäten Schauplätze des Live-Literaturformats. Und auswärtige Gäste könnte nach Ansicht der Arbeitskreis-Akteure etwa auch die Ausstellung „Pop und Pille – Lüdenscheids Jugendbewegung 1968“ anlocken. Die ist ab dem 23. September im Museum am Sauerfeld zu sehen.