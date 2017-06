15 Entwürfe für Logo zum Jubiläum

Lüdenscheid - Das Stadtjubiläum, das im nächsten Jahr von April bis Oktober gefeiert wird, nimmt im wahren Wortsinne Gestalt an. 15 Lüdenscheider Grafiker und Grafikerinnen folgten laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung dem Aufruf von Bürgermeister Dieter Dzewas von Ende April, sich mit einem eigenen Entwurf für das Logo zur 750. Wiederkehr der Stadtwerdung zu beteiligen. Einreichungsschluss war der 12. Juni.

„Schön, dass die Gestaltungsprofis über so viel Lokalpatriotismus verfügen“, freuen sich Marit Schulte und Wolfgang Löhn von der Pressestelle der Stadt über die gute Resonanz. Jetzt werden die Entwürfe dort übersichtlich zusammengestellt, damit die Lüdenscheider von Mittwoch, 21. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, in einer Online-Abstimmung selbst über ihr Jubiläumslogo entscheiden können. Die Entwürfe werden unter anderem auf www.luedenscheid.de und www.come-on.de anonymisiert zur Abstimmung gestellt. Zudem werden am kommenden Mittwoch alle Entwürfe auf einer Stadtgespräch-Seite der LN vorgestellt.

Vorgesehen sind zwei Runden. Die zweite Runde soll vom 28. Juni bis zum 2. Juli stattfinden. Dann kann über die fünf Entwürfe abgestimmt werden, die bis dahin die meisten Klicks erhalten haben. Danach wird der Siegerentwurf und dessen geistiger Vater beziehungsweise Mutter vorgestellt. - PSL

Lesen Sie dazu auch:

- Stadtjubiläum: Erste Planung zum 750. Geburtstag

-„LichtRouten“ auf 750. Geburtstag ausgerichtet