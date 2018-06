60 Jahre IPA-Verbindungsstelle Lüdenscheid

Lüdenscheid - Mit einem attraktiven Programm, das im Clubraum an der Wehberger Straße mit einer Feierstunde und gemütlichem Beisammensein begann, hat die International Police Association (IPA) am Wochenende das 60-jährige Bestehen der Verbindungsstelle Lüdenscheid gefeiert.

An drei Tagen stand der runde Geburtstag der örtlichen Verbindungsstelle ab Freitag im Mittelpunkt zahlreicher Aktivitäten. Mit Gästen aus nah und fern – darunter Belgiern, die früher in Lüdenscheid stationiert waren – und Freunden aus anderen Verbindungsstellen feierten die Lüdenscheider ihr Jubiläum. Sogar von der befreundeten Verbindungsstelle Aalen in Baden-Württemberg, die im August gleichfalls ihr 60-jähriges Bestehen feiert, reisten Gäste an.

Auftakt der Feierlichkeiten war eine Feststunde, bei der Verbindungsstellenleiter Karl-Heinz Kirsebauer neben Landrat Thomas Gemke auch Manfred Drews, Beisitzer der IPA Landesgruppe NRW, im Clubraum willkommen hieß. Zudem war die Feierstunde für die Ehrung langjähriger verdienter Mitglieder ein würdiger Rahmen.

Auf die Gründung der Lüdenscheider Verbindungsstelle am 3. November 1958 ging Gemke als Leiter der Kreispolizeibehörde in seinem Grußwort ein. Wichtig sei, dass die Polizei über Grenzen hinweg zusammenarbeite, betonte er. „Die Welt kann mehr Partnerschaften gebrauchen als weniger.“ Mit 264 Mitgliedern im Märkischen Kreis sei die IPA innerhalb Deutschlands, wo die polizeiliche Gemeinschaft 50 000 Mitglieder hat, sehr gut vertreten. Bemerkenswert sei die Kontaktpflege mit den baden-württembergischen und belgischen Freunden über Jahrzehnte hinweg. Auf den regelmäßigen Freitagsstammtisch und die Seniorennachmittage vor Ort ging er ein.

„Die Menschen im Märkischen Kreis können sich auf die Kreispolizei verlassen“, lobte er. Rund um die Uhr, 24 Stunden im Einsatz zu sein, sei eine Leistung. Mit der großen Zahl an Bewerbern für den Polizeidienst („Noch nie so viele“) seien gute Weichen für die Zukunft gestellt.

Grußworte von Paul Lefèhvre, Verbindungssstellenleiter in Tours, überbrachte zudem Karl-Rainer Weller als Ehrenvorsitzender der Verbindungsstelle. Mit Ehrennadeln der IPA und Urkunden zeichnete Karl-Heinz Kirsebauer die Jubilare aus.

Persönlich nahmen Andreas Imach und Michael Schemm (25 Jahre) sowie Jürgen Wirth, Norbert Pippa, Armin Eifert und Norbert Ehrt (40 Jahre) ihre Ehrungen für langjährige Treue zur IPA entgegen. 25 Jahre gehören darüber hinaus Bettina Grünewald, Uwe Ackermann und Petra Simon, 40 Jahre Günter Rode und Rüdiger Graß der örtlichen Verbindungsstelle an.

Mit einem Ausflug zur Burg Altena, wo ein Besuch des Erlebnisaufzugs auf dem Programm stand, fand die Feier am Samstag ihren Fortgang. Locker und ungezwungen ging es danach beim abendlichen Zusammensein in der Gaststätte Dahlmann zu.

Mit einem Frühschoppen am Club-Heim, zu dem sich auch Bürgermeister Dieter Dzewas angesagt hatte, klangen die Festlichkeiten am Sonntag aus.