50 Jahre Friseurberuf: Annegret Finke feiert im eigenen Salon

Lüdenscheid - Haare sind ihre große Leidenschaft – und das seit 50 Jahren. Heute, am Samstag, feiert Friseurmeisterin Annegret Finke ihr besonderes Jubiläum.

Am 1. August 1968 hat Annegret Finke ihre Ausbildung zur Friseurin begonnen. Heute, Samstag, lässt sie von 11 bis 19 Uhr im eigenen Salon an der Knapper Straße „die Scheren ruhen und die Korken knallen“, um mit ihrem Team, ihren Freunden und Kunden das besondere Arbeitsjubiläum zu feiern.

„Ich kann die Menschen glücklich machen, das fasziniert mich an meinem Beruf am meisten“, schwärmt Annegret Finke. Ihre Berufswahl habe sie auch deshalb nie bereut, im Gegenteil: „So lange ich laufen kann, ist hier für mich erst mal kein Ende in Sicht. Ich lebe meinen Laden und den Beruf.“

Mutter suchte Ausbildungsberuf aus

Ausgesucht hat ihr diesen ursprünglich ihre Mutter: „Das war früher so üblich. Ich war erst 14 Jahre alt, als ich die Ausbildung begonnen habe“, erinnert sich die heute 64-Jährige. „Ich wollte aber schon immer etwas Handwerkliches und Kreatives machen, die Arbeit in einem Büro wäre für mich Folter gewesen.“

Im Friseurberuf habe sie immer etwas Neues gelernt, auch heute besuche sie noch regelmäßig Weiterbildungen, um stets mit der Zeit zu gehen. Insbesondere ihr damaliger Chef in einem Lüdenscheider Salon habe sie in dieser Richtung gefordert und gefördert, wie sie sagt: „Sie haben mir die Friseurwelt gezeigt, mit allem, was dazu gehört – London, Paris, Mailand, Berlin, alle großen Modemetropolen. Dafür bin ich so dankbar.“

"Den eigenen Namen an der Tür"

Viele Jahre arbeitete Annegret Finke als Friseur-Gesellin, legte schließlich im Alter von 33 Jahren noch ihre Meisterprüfung ab: „Ich hatte noch nicht die Spitze des Berufs erreicht und wollte den höchsten Ausbildungsstand.“ Später übernahm sie dann auch eine Salonleitung, ehe sie sich im Jahr 2001 selbstständig machte. „Irgendwann kam der Wunsch vom eigenen Namen an der Tür einfach auf“, sagt sie.

Ab dann gab es kein Zurück mehr: Nach etwa 14 Jahren im Forum zog sie mit ihrem Salon Annegret Finke im Frühjahr 2015 an die Knapper Straße. „Ich bin froh, dass ich mir Zeit mit der Entscheidung für die Selbstständigkeit Zeit gelassen habe. Man muss einen Teil seines Ichs in so einen Laden stecken. Wenn einem die Freizeit wichtiger ist, wird das auf Dauer nichts. Ich verbringe hier mehr Zeit als Zuhause – mein Salon ist wie mein Wohnzimmer. Hier stecke ich drin.“