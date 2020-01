40 Jahre Dahlmann-Wirtin: Interview mit Christiana "Nanni" Lange

+ © Nougrigat Kein richtiger Kneipenabend ohne Nannis Frikadellen: Die Wirtin setzt auf Küchenklassiker – weil’s die Gäste so wollen. Am 8. Januar feierte sie Berufsjubiläum: 40 Jahre Dahlmann. © Nougrigat

Lüdenscheid – „Dahlmann feiert 40 Jahre Nanni“ – eine Kneipe feiert ihre Wirtin. Auf den Tag genau seit vier Jahrzehnten steht Christiana „Nanni“ Lange am 8. Januar hinterm Tresen und in der Küche der Traditionskneipe an der Grabenstraße. In diesem Jahr wird sie 68 Jahre alt – der Rückzug ist angekündigt. Zeit für ein kurzes Gespräch mit LN-Redakteurin Susanne Kornau zwischen Frikadellen braten und Fetenstimmung: