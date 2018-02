CVJM startet mit einer Party in seine Aktionswoche

Lüdenscheid - Ein solcher Geburtstag verlangt nach regelrecht entsprechender Würdigung: Der CVJM-Kreisverband Lüdenscheid besteht inzwischen seit 125 Jahren. Für die Akteure der Organisation Grund genug, eine ganze Serie von Veranstaltungen anzubieten. Den Auftakt des Aktionsreigens bildete am Samstag eine Geburtstagsparty in der CVJM-Jugendfreizeitstätte Rathmecke-Dickenberg.

Schätzungsweise rund 200 Gäste waren den Abend über mit von der Partie. Sie erlebten eine Mischung aus Rückschau, Musik und Geselligkeit. Die Zusammenkunft begann mit einer gemeinsamen Dankesfeier. Dabei interviewten die jungen CVJM-Aktiven Hanna Schwarze und Domenic Blätgen auf der Bühne Menschen zu ihren Erfahrungen mit dem CVJM.

Zu Wort kamen CVJM-Anhänger unterschiedlicher Altersstufen – vom Jugendlichen bis zum Rentner. Es war eine Zeitreise mit persönlicher Note. Durchgängige Botschaft der Befragten: Der CVJM spielte und spielt in ihrem Leben eine wichtige Rolle.

+ Volles Haus: Rund 200 Gäste waren zur Eröffnungsparty der CVJM-Jubiläumswoche geströmt – und erlebten an diesem Abend eine Mischung aus Zeitreise, Musik und Geselligkeit. © Schmidt Die heimische Band „Living Ruins“ flankierte die Gesprächsrunde mit ihrer Musik. Es sollten nicht die einzigen Rhythmen bei der Party bleiben. Im Laufe des Abends spielten in der Jugendfreizeitstätte noch mehrere Musiker auf. Es lockten Speisen und Gespräche. Kurz: Für die Besucher dürften es wohl unterhaltsame Stunden gewesen sein.

Und das Jubiläumsprogramm geht noch die ganze Woche weiter. So steht bereits am Montagabend ab 19 Uhr ein Theater-Workshop im CVJM-Jugendheim an der Mathildenstraße an.