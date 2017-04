IT-Experte warnt vor zu viel Sorge vor der Digitalisierung

Lüdenscheid - „Ein mutiger Pragmatismus ist gefragt.“ Diese Antwort hatte Dr. Olaf Röper für alle diejenigen Unternehmer und Führungskräfte parat, die sich darüber Gedanken machen, was mit der immer stärker zunehmenden Digitalisierung auf sie zukommt. Der IT-Fachmann, mit langjähriger Erfahrung in Führungspositionen referierte am Donnerstag in den Museen der Stadt im Rahmen der Reihe Forum Fabrik der Zukunft.

Rund 70 Zuhörer waren der Einladung von Wirtschaftsjunioren und Wirtschaftskreis Lüdenscheid gefolgt, um zu hören, was Röper über ein Thema zu sagen hatte, das vielen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Sorgen bereitet. Unter dem Titel „Digitale Transformation: Hype oder Realität?“ ließ der Referent zwar keinen Zweifel daran, dass Gesellschaft und Arbeitswelt mitten in einem Veränderungsprozess stecken, aber er warnte auch vor übertriebener Sorge: „Das Thema hyped‘ unheimlich“, sagte er, und das werde in vielen Vorträgen genutzt, zum Angst zu machen.

„Die Frage ist, wie Sie damit umgehen“, machte Röper direkt zu Beginn seinen Zuhörern Mut. und so überraschte sein Fazit hinterher wenig: „Sie haben die Herausforderung, das Richtige daraus zu machen und sich auf die eigenen Stärken zu besinnen.“ Dazwischen erläuterte Röper, was eigentlich auf Arbeitgeber zukommt. Dass die Digitalisierung „real existierende Folgen für die Gesellschaft und das Arbeitsleben“ haben werde, sei klar. Manche Berufe würden ganz verschwinden, andere veränderten sich. Aber so neu sei das nicht – „Ich habe viele Hypes kommen und gehen sehen“, sagte Röper und verwies auf seine 26 Jahre Erfahrung in Führungsfunktionen in Unternehmen.

An den Anfang setzte er die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich in der Arbeitswelt abbilden werden. So hätte die Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben längst begonnen und werde sich noch verstärken. Schon jetzt funktioniere ohne Vernetzung nichts mehr. Geräte würden immer leistungsfähiger, sagte Röper und verwies darauf, dass bestimmt jeder seiner Zuhörer ein Smartphone in der Tasche habe. Die Generationen veränderten sich – die „Millenials“, die zwischen 1977 und 1997 geboren sind, möchten mehr selbst entscheiden und für Unternehmen arbeiten, mit denen sie sich identifizieren können.

Die Innovationsfähigkeit werde die Kernkompetenz der Zukunft. „Was hat mein Kunde davon?“ werde zur wesentlichen Frage aller Entwicklungen angesichts der Möglichkeiten von zunehmender Individualisierung. Letztlich brauche jedes Unternehmen aber immer noch ein solides wirtschaftliches Fundament.